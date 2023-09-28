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Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor

BETÜL USTA
Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor
MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Masada, Karabağ'daki son gelişmeler, Libya'daki sel felaketinin ardından Türkiye tarafından verilen insani destek ve sürecin devamı için yapılması gerekenler, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştaki son durum ve Karadeniz'de istikrarın sağlanması, tahıl koridorunun devamı için atılabilecek adımlar, Suriye ve Irak başta olmak üzere azim ve kararlılıkla yürütülen terörle mücadele operasyonları ve Yunanistan ile yakalanan pozitif gündemin devamı ile bu kapsamda 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek Selanik zirvesinin olması bekleniyor
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