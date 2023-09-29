DGS ek tercih işlemleri başladı!

Adaylar, 2023-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecek. Tercihler, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerikullanılarak elektronik ortamda yapılacak.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.