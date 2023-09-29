DGS ek tercih işlemleri başladı!

DGS üniversite kayıtları 20 Eylül itibariyle sona erdi. ÖSYM'den beklenen açıklama geldi.
2023DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları belli oldu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor:
DGS EK TERCİHLERİ BAŞLADI!
2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) Ek Yerleştirme işlemleri, 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Eylül 2023 tarihinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapacaklardır.
Adaylar, 2023-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecek. Tercihler, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerikullanılarak elektronik ortamda yapılacak.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.