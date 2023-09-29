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İsveç'te polis korumasında alçak provokasyon

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlendi.

AA
İsveç’te polis korumasında alçak provokasyon

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki provokasyon, polis koruması altında gerçekleştirildi.

İsveç'in NATO'ya girmesine karşı çıktığını söyleyen kadın provokatör, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde konuşma da yaptı.

TÜRKİYE, EN AĞIR ŞEKİLDE KINADI

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyona ilişkin, "Eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında provokasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

"Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsveç'in gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir."

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlenmişti.

İsveç'te NATO'ya üyelik süreci devam ederken daha önce de birçok yerde Türkiye, Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokasyonlar yapılmıştı.

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