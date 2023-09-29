TEKNOFEST İzmir rekora koşuyor

Çiğli Havaalanı'nda, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İzmir'de coşku sürüyor. Okulların açık olması sayesinde öğretmenleriyle gruplar halinde alana gelen öğrenciler ise farklı duygular yaşıyor. Hava gösterilerine büyük ilgi gösteren çocuklar, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterisini heyecanla izliyor.

'HAYALLERE DOKUNDULAR'

Öğrenciler, festival alanındaki stantlarda kurulan "Dikey Rüzgar Tüneli", "İklim Tüneli", "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Katılımcı Stant Aktiviteleri", "Kara ve Hava Araç Sergisi", "Sıcak Hava Balonu" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ne katılıyor. Festival alanında sergilenen Bayraktar Akıncı, Bayraktar Kızılelma, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Anka, F-16, T-129 Atak Helikopteri, Cezeri, Hürjet ve Gökbey'e dokunup fotoğraf çektiren miniklerin heyecanı yüzlerine yansıyor.

SELÇUK BAYRAKTAR: DÜNYADA BENZERİ YOK

BAYRAKTAR, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde İzmir Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te değerlendirmede bulundu. Bayraktar, TEKNOFEST'lere 120 ülkeden katılım olduğunu, yabancı konuk ve heyetleri İzmir'de ağırladıklarını ifade ederek, dünyada benzeri olmadığı için festivalin ilgi gördüğünü dile getirdi.

TEKNOFEST'in içinde bir paradigma dönüşümü barındırdığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: "Toplumsal bir dip dalga yaratmak maksadıyla herhangi bir ücret alınmadan, sosyal olarak yapılan bir teknoloji festivali yok. TEKNOFEST bu anlamda türünün tek örneği. Firmaların stantlarında dahi toplumu bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitim içerikleri var. Gençlerimize yüksek teknoloji ve bilimle alakalı hakikatleri aktarmayı amaçlayan etkinlikler var. Bizim ağırladığımız yabancı konuklarımız genellikle büyüleniyor. 'Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim' reaksiyonunu sıkça duyuyoruz."

TEKNOFEST'İ ZİYARET EDEN YAŞLI ADAM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI:GÖZÜMLE GÖRMESEM OLACAĞINA İNANMAZDIM

Yediden yetmişe yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST'i ziyaret eden yaşlı bir amca ülkemizin yerli ve milli imkanları ile Türk mühendisler tarafından üretilen ve geliştirilen teknolojik cihazları görünce gözyaşlarını tutamadı. Kendisi ile röportaj yapılan ve duygularını dile getiren amcanın sözleri duygulandırdı. Yaşlı amca, "Görmeden önce bunların yapıldığına inanmıyordum. 46 yıllık CHP'liyim ama takdir ediyorum. O aydınlığı gördüm. Yolun bir yanında lamba yanıyor bir yanında yanmıyor" diye konuştu. Geçen Mayıs ayında İzmir'e gelen yerli ve milli savaş gemisi 'TCG Anadolu' gemisini ziyaret ettiği zaman ne hissettiği de sorulan yaşlı amca, "Orada da ağladım. Eskiden böyle değildi, Türkiye. Vallahi helal olsun. Türkiye 1 numara. Televizyondan seyrettirmiyorlar, aynı çıkıyor. Daha önce gözümle görmediğim için şimdi takdir ediyorum" dedi. Yaşlı amca çevresinde henüz görmedikleri için bu yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojik gelişmelere inanmayanların olduğunu, ancak gelip görülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

AKINCI TİHA YENİ RADARI İLE UÇMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

ASELSAN, TEKNOFEST'te özgün mühendisliğin gücüyle geliştirilen yerli sistemleri sergiledi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "AKINCI TİHA'ya entegre ettiğimiz MURAD isimli aktif elektronik taramalı radarın yazılım entegrasyonu yapıldı. Önümüzdeki günlerde uçuşunu ve hava denemelerini birlikte yaşayacağız" dedi.

'MUSK, TÜRK TEDARİKÇİLERİN GÜCÜNÜN FARKINDA'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tesla ve SpaceX şirketlerinin üst yöneticisi Elon Musk'ın Türkiye'nin tedarik ağındaki gücünün farkında olduğunu söyledi. Kacır, "Önümüzdeki dönemde Tesla ve SpaceX ile bu işbirliklerimizi daha ileri taşımak istiyoruz" diye konuştu.

MİLLİ UÇAK MOTORUMUZ FESTİVALDE SERGİLENDİ

Milli turbofan motoru TEI-TF6000'in ilk motor bütünü TEKNOFEST İzmir'de sergilendi. TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, "Ekibimiz ciddi bir özveriyle, mümkün olduğunca hızlı çalışıyor. Gece-gündüz demeden yürütülen çalışmalarla fuara gelmeden bir gün önce son halini aldı. Takvim baskısı da bütün ekibimizde var. Devletimizin ihtiyacı var. İnşallah çalıştığını da uçtuğunu da görürüz" dedi.

İEÜ'NÜN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ TANITILDI

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri tarafından geliştirilen elektrikli otomobil TEKNOFEST'te sergilendi. Direksiyonu ve mekanik aksamları alüminyumdan üretilen, pil sayısı artırılarak 500 kilometreye kadar yol yapabilen, enerji tüketimi düşük olan otomobil, görenleri hayran bıraktı

FESTİVALE GELİRKEN ŞEMSİYENİZİ ALIN!

TEKNOFEST alanındaki Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Gözlem TIR'ında açıklama yapan MGM Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, İzmir'de gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olacağını söyledi. Budak, "Festivale gelecek katılımcıların şemsiyelerini almaları, yağmura karşı tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunalım" dedi.

MENEMEN BELEDİYESİ GELENEKSELLİĞİ TEKNOLOJİ VE GELECEKLE HARMANLADI

TEKNOFEST'te katılımcı olarak yer alan Menemen Belediyesi, hem geleneksel çömlekçilik hem VR gözlük deneyimi hem de elektrikli tramvayla, gelenekselliği teknoloji ve gelecekle harmanladı. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Bizler askeri ve uzay teknolojilerini festival alanında görüp gurur duyarken, ilçemizde de hizmet kalitesini en üst düzeye çıkarmak için teknolojiyi en üst düzeyde kullanmaya gayret ediyoruz" dedi.

YUNUSEMRE'DEN İLK GÜN 5 BİN ÖĞRENCİ KATILDI

MANİSA'NIN Yunusemre Belediyesi ve Bilim Yunusemre, TEKNOFEST'te stant açtı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi festival süresince öğrencileri festivale taşıyacaklarını belirterek, "İlk gün okullarımızdan 5 bin öğrencimizi TEKNOFEST'e götürdük. Hafta sonu da ring seferleri düzenleyerek uzay teknolojilerine ilgi duyan vatandaşlarımızı da festivale taşıyacağız" dedi.

104 GİRİŞİMCİ DERECEYE GİRMEK İÇİN YARIŞIYOR

Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar, İzmir'deki TEKNOFEST'in de farklı konularda 104 girişimcinin katıldığı yarışmaya ev sahipliği yaptığını belirtti. Bayraktar, yarışmada dereceye giren girişimcilere 10 milyon liraya yakın nakdi destek sağlandığını söyledi.

BMC ile savunmada güçlü iş birliği Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile BMC, TEKNOFEST İzmir'de Tedarikçi Geliştirme Alanında İş Birliği Anlaşması imzaladı. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, "BMC, hem savunma sanayisi hem otomotiv alanında güçlü işler yapan bir firma. Bu firmanın tedarikçi ağını genişletme, yerli tedarik ağını güçlendirme çabasına KOSGEB de katkı verecek. BMC ürünlerini yerlileştirmek için çok ciddi çabalar sarf ediyor. Biz de bu çabanın ufak bir destekçisi olmaya çalışacağız" diye konuştu.