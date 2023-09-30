AK Parti’den İsveç’teki çirkin provokasyona tepki

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ı hedef alan saldırıların Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine yapıldığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. Nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemez. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır.

Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini hedef alan tüm saldırılarla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu saldırıları gerçekleştirenler kadar, bu saldırıları himaye edenler de aynı çirkinliğin parçasıdır. Bu zihniyetle mücadele etmek demokratik değerleri korumak için zorunludur."