İzmirlinin iradesi ‘çantada keklik’ değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl üçüncüsü İzmir'de düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST etkinlik alanını ziyaret etti. İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için İzmir'i ve İzmirlileri selamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan sözlerine Neşet Ertaş'ın İzmir'i anlatan sözleri ile başlayarak, "Gezdim tüm dünyayı, gördüm güzel İzmir sana geldim. Benim şirin güzel yurdum güzel İzmir sana geldim. Gönüllere ışık saçan unutamaz görüp geçen gariplere kucak açan güzel İzmir sana geldim" dedi.

'BUNDAN SONRA İŞLERİ DAHA ZOR'

Kızılelma'nın envantere girmesiyle bu alanda çığır açtıklarını ve 31 Mart seçimlerinde bu kazanımları daha da ileriye taşıyacaklarını anlatan Başkan Erdoğan, "Kızılelma'nın envantere girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz. AKINCI ve TİHA'larla hava araçlarındaki hakimiyetimizi geliştirdik. 31 Mart seçimlerinde bu kazanımları daha da ileriye taşıyacağız. İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmaya kararlıyız. İzmir başta olmak üzere 'fetret devri' yaşayan şehirlerimizin tekrar hak ettikleri hizmetlerle buluşmasını sağlayacağız. Buna hazır mıyız?

İzmir, İstanbul, Ankara buna hazır mı? İzmirlinin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İstismar siyaseti ile gemisini yürütenlere hep birlikte yeter diyeceğiz! İzmir'i gerçek belediyecilik ile tanıştırmakta kararlıyız. Bu şehrin yatırım ve eser siyasetine ihtiyacı var. Bunu ancak biz yaparız. Bu noktada bir milat olmasını diliyorum" dedi.

3 GÜNDE 330 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

İzmirli gençlerin TEKNOFEST'e olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Erdoğan, "Her yaş gurubundan her kesimden insanımızın Çiğli Hava Üssü'ne gelerek şu gurur tablosuna şahitlik ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e ve cumhuriyetimizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum" diye konuştu.

İZMİRLİLERİ TEKNOLOJİ ŞÖLENİNE DAVET ETTİ

İzmirlileri ve çevre illerde yaşayanları bu göz kamaştırıcı teknoloji şölenine davet eden Başkan Erdoğan, "Gelin dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalini tecrübe etme fırsatını kaçırmayın. Arkadaşlarınızla organize olun, çocuklarınızın, torunlarınızın elinden tutun. Teknolojiye ilgi duyan tanıdıklarınızı teşvik edin. İmkanı olmayana gerekirse yardım edin, destek olun. Ama bir yolunu bulup, bir fırsat oluşturup Çiğli Hava Üssü'ne gelerek buradaki vizyonu, ufku, gayreti ve başarıyı mutlaka yerinde görün. İzmirli kardeşlerimizi davet ederken elbette şehrimizin yeni veya eski milletvekillerini de unutmuyoruz. İleri teknoloji ülkemiz yerine on bin kilometre uzakta arayanları da buraya davet ediyoruz. Bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına yalnızca bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri kendileri adına büyük kazanç olacaktır" diye konuştu.

"ZORLUKLAR KARŞISINDA YIKILMAYAN İRADE"

TEKNOFEST İzmir'de sadece gurur kaynağımız olan milli teknoloji hamlelerimiz olan ürünlerin sergilenmediğinin ifade eden Başkan Erdoğan, "Aynı zamanda büyüyen, güçlenen, sınırları aşan, özgüven ve iddia sahibi Türkiye'nin yükselişine de şahit oluyoruz. Çiğli Hava Üssü'nde Kızılelma, Akıncı, Anka, Hürjet, TB2, TB3, Gökbey, Atak ile birlikte mücadele var, gayret var, sabır, azim, cesaret var. Burada zorluklar karşısında yıkılmayan güçlü bir irade var. Burada her türlü engele rağmen başarmaya sevdalı yürekler var. Burada hayallerine giden yolda hiçbir engel tanımayan karşımda görüyorum gençler var. Burada ayağına vurulan asırlık zincirleri parçalayan Türk milleti var. Burada Türkiye Yüzyılı'nın mahsun ve mazlum gönülleri aydınlatan ışığı var" dedi.

KOÇ'TAN STARLİNK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TEKNOFEST'te değerlendirmelerde bulundu. Koç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD ziyaretinde, Türkevi'nde Elon Musk'ı kabul ettiği görüşmeye değinirken, ziyaret sırasında birçok teknolojik çalışmaların konuşulduğunu aktardı. Koç, "Çok güzel bir görüşme gerçekleşti. Biz Starlink ile alakalı Türkiye'ye döndükten sonra birden fazla toplantı yaptık. Hem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hem de diğer kurumlarımız Starlink'in Türkiye'de nasıl regüle edilmesi gerektiği ve hangi şartlarla Türkiye'ye giriş yapması gerektiği konusunda çalışmalarını yaptı. Bu çalışmalarımız Starlink ekibine bildirildi" diye konuştu.

KAAN'IN FIRLATMA KOLTUĞU İLK TESTİ GEÇTİ

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), TEKNOFEST İzmir'de, insanlı ve insansız milli hava araçlarını sergiledi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, festivali ziyaret eden gençlerin Türkiye'nin havacılıktaki geleceği olduğunu söyledi. Kotil, "KAAN mekanik testlerden geçiyor. Fırlatma koltuğunu İngiltere'den alıyoruz. Testleri İngiltere'de yapılıyor. KAAN'ın bir ön kısmını yapıp oraya gönderdik testlerde kullanılması için. İlk fırlatma yapıldı, ikinci fırlatma yapılacak" diye konuştu.

"İZMİR'E 225 MİLYARLIK YATIRIM YAPTIK"

İzmir'e yaptıkları yatırımlardan da bahseden Başkan Erdoğan, "Sadece İzmir'de inşa ettiğimiz derslik sayısı 11 bin 680'dir. 26 bin kişilik Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) binaları açtık. İzmir'e Teknopark kazandırdık. Güncel rakamlarla 225 milyar lira İzmir'e kamu yatırımı yaptık. Hizmet çıtamızı sürekli yukarıya taşıdık. Bir yandan asrın felaketinin yaralarını sararken, diğer yandan gençlerimize olan sözlerimiz tek tek yerine getiriyoruz" dedi.

'HEDEF DAHA YAŞANABİLİR TÜRKİYE'

Bugüne kadar kimseyi ötekileştirmediklerini ve gençlerin özgürlük alanlarını genişlettiklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Bugün de aynı bakış açısıyla devam ediyoruz. Yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından özgürlüğüne kavuşan Karabağ'da evlerine dönen muhacirler sizin için dua ediyor. Son Kabine toplantımızda gençlerimize yeni müjdeler verdik. Seçim döneminde vaat ettiğimiz gençlere ücretsiz 10 GB'lık internet sözümüzü tutuyoruz. Deprem mağduru gençlerimizin yuva kurmasına yardımcı olacağız. Aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyorum. Seçim döneminde 'Demokrat Dede' maskesi takanların, söz konusu koltukları olduğunda nasıl faşizan olduklarını gördük. Amacımız daha yaşanabilir bir Türkiye teslim etmek" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCULARININ BAVULLARI HAZIR

TÜRKİYE'NİN ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında uzaya gitmek için bavullarını hazırlarken TEKNOFEST İzmir'de heyecanın yüksek olduğunu belirttiler. Atasever gelecek yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanan yörünge altı uçuşta yanında taşımayı planladığı en önemli simgelerden birinin Başkan Erdoğan tarafından kendilerine teslim edilen Türk bayrağı olduğunu söyledi.

GENÇLERİN FESTİVALE İLGİSİ GANALI GENERALİ ŞAŞIRTTI

TEKNOFEST İzmir'i ziyaret eden Tuğgeneral Issahaku Abubakari, gençlerin teknolojik gelişmeleri gözlemlemek için etkinliği ziyaret etmesini ve gösterdikleri ilgiyi şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Teknolojik gelişmelerin bir parçası olan İHA'ların "muhteşem" ve geleceğe yönelik olduğunu anlatan Abubakari, Türkiye'nin teknoloji alanındaki girişimlerini "inanılmaz" olarak nitelendirdi.