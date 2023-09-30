Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak?

ALİ YERLİKAYA DUYURDU



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;



"Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin Mülki İdare Amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım…



Beklediğiniz haberi paylaşıyorum;



Kaymakamlık Sınavımızı 3 Aralık 2023 tarihinde yapıyoruz ve 77 Kaymakam adayı alıyoruz.



Başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde duyuracağız.



Siz şimdiden çalışmaya başlayın."