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Haberler Gündem Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak?

Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak?

Kaymakamlık sınavı için ilk detay İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklandı. 77 kişilik kaymakam açığını kapatmaya hazırlanan İçişleri Bakanlığı, 2024 yılında yerleştirmeleri tamamlayacak. Peki, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ne zaman yapılacak?

HABER MERKEZİ

2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı tarihi, Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları sonrasında belli oldu.

Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak?

Kaymakam olabilmek için sınava katılım sağlayacak olan yüzlerce kişi hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken, sınavın başvuru şartları merak ediliyor. Peki, 2023 Kaymakamlık sınavı ne zaman?

Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak?

2023 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden merakla beklenen Kaymakamlık sınav tarihini duyurdu.

Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak?

Buna göre; Kaymakamlık sınavı bu yıl 3 Aralık 2023 tarihinde yapılacak.

Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak?

ALİ YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin Mülki İdare Amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım…

Beklediğiniz haberi paylaşıyorum;

Kaymakamlık Sınavımızı 3 Aralık 2023 tarihinde yapıyoruz ve 77 Kaymakam adayı alıyoruz.

Başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde duyuracağız.

Siz şimdiden çalışmaya başlayın."

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