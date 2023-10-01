İsveç makamları bu saldırıdan sorumlu

NATO'ya girmek için Madrid'deki Zirve'de taahhüt ettiği yükümlülükleri yerine getirmesi gereken İsveç'te bir provokasyona daha imza atıldı. İsveç'te Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği yakınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir eylem gerçekleştirildi. Ankara, bu çirkin eyleme izin verilmesini en ağır şekilde kınadı. Üyelik onayı için bugün açılacak TBMM'yi ikna etmesi gereken İsveç'te gerçekleştirilen provokasyonun zamanlaması da dikkat çekti.

'MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "İsveç'in, gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri, gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir" denildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır. Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini hedef alan tüm saldırılarla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

'ENDİŞEYE SEVK EDİYOR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamasında, "Dünyada hızlı bilgi ve enformasyon yayılımı sağlanırken, diğer taraftan bu alanın kontrolsüz, zaman zaman kasıtlı kullanımı sonucunda ortaya çıkan bazı demokrasiyi tehdit eden unsurları da paylaşmak isterim. Bizi endişeye sevk eden, Avrupa kıtası başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve dini nefret temelindeki eylemlere sessiz kalınmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu eylemlerin devam etmesi özellikle Avrupa'da makul ve mutedil siyaset alanını zehirleyecek, makul ve mutedil siyaset çevrelerinin damarlarını köreltecektir" ifadelerini kullandı.

'ÖNLEMEKTEN ZİYADE KORUYUCU MEKANİZMA İŞLİYOR

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İsveç'in gerekli adli soruşturmayı yapması gerekiyor. Önleyici tedbirler almaktan ziyade adeta onları koruyucu bir mekanizmanın orada işlediğini görüyoruz. Önümüzdeki süreçte İsveç'in NATO'ya üyelik konusu TBMM'ye geldiğinde bunlar değerlendirilecektir. Bu çirkinlikleri sergileyenler hakkında gerekli adli soruşturma ve kovuşturmaları yapmaları gerekir. İsveç'ten bunu bugüne kadar beklediğimiz gibi bundan sonra da bekliyoruz."