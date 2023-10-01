Türkiye ile Irak’tan kalkınma yolu projesi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Rezzak Sadavi ile bir araya gelerek Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi'ni görüştü. Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesinde işbirliğinin önemli olduğunu belirterek, "G20 Liderler Zirvesi'nde ortaya atılan, Hindistan'dan başlayan koridor da alternatif bir koridor ama bizim için Kalkınma Yolu Projesi altın madalya konumundadır. Güzergahı hiç zaman kaybetmeden bir an önce trenlerin, araçların işlediği bir yol haline getirmeliyiz. Avrupa tarafında da bu güzergahın devamıyla ilgili Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan ulaştırma bakanları ile Bakanlar Konseyi oluşturduk. Benzer bir komiteyi burada da oluşturabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.