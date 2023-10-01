Türkiye Yüzyılı gemisi okyanuslara açılıyor

2023 yılının Ekim ayı bambaşka.

Türkiye'nin ilk yüzyılını (1923-2023)

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk Ekim ayında başlatmıştı.

Bugün 1 Ekim. TÜRKİYE YÜZYILI'nın ilk TBMM toplantısını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başlatıyor.

29 Ekim 2023 günü de, Türkiye Cumhuriyeti'nin İKİNCİ YÜZYILI'nı 82 milyonluk aziz milletimiz coşku ile kutlamak için hazırlanıyor.

İKİNCİ YÜZYILIN KODLARI

Başkan Erdoğan'ın ilmek ilmek örmekte olduğu TÜRKİ- YE YÜZYILI'nın çok önemli kodlarının başında SAVUNMADA DIŞA BAĞIMLILIK PRANGALARINI TÜRKİYE'NİN KIRMASI gelmektedir. Hatırlayalım.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 Nisan 2023 günü, Türkiye'nin ilk uçak gemisi ANADOLU'nun Akdeniz seferine çıkışı nedeniyle yaptığı konuşmada, "TCG ANADOLU Türkiye Yüzyılı'nda lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olacaktır" demişti.

İzmir TEKNOFEST'te müthiş bir gelişme oldu. Selçuk Bayraktar'ı alnından öpüyorum.

TCG Anadolu gemisine iniş kalkış yapabilecek ilk insansız silahlı hava aracını tanıttı.

Evet. TCG Anadolu dünyanın ilk SİHA gemisidir. Bu gemimize Bayraktar TB3, SİHA, Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağı ve HÜRJET Hafif Taarruz Uçağımız iniş kalkış yapabilecek.

Türkiye Yüzyılı'nın çok önemli kodlarından birisi de YENİ ANAYASA. Yani Türkiye'nin 21'inci yüzyıl Anayasası.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bugün TBMM'de yapacağı açılış konuşmasında Türkiye Yüzyılı vızyonunun detaylarını verecek. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır sivil, özgürlükçü, 100 milyonluk Türkiye'yi kucaklayacak, kuşatıcı, vesayetin ve darbelerin kalıntılarını silen, devletin bekasını güvenceye alan, demokratik katılımı yükselten bir yeni Anayasa vurgusu yapacak.

Yerli ve milli zihniyet devrimi, Bağımsız Türkiye bağlamında stratejik dış politika ekseni, PKK-YGP-FETÖ-DEAŞ terörüyle mücadelede kararlılık başlıklarına dikkat çekecek mesajlar verecek.

31 Mart 2024'te yerel yönetimler seçimi yapılacak.

Önümüzde 6 aylık bir süre var.

Yeni bir Anayasa için zamanın yeterli görünmediğini muhalefet şimdiden söylemeye başladı. Bu nedenle, ANAYASA çalışmalarını TBMM'nin 31 Mart seçimlerinden sonraya bırakması söz konusu olursa da önümüzdeki 3 ayda kısmi bir Anayasa değişikliği neden olmasın? Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Meclis'in yeni döneminde yaptığı ilk grup toplantısında "yeni yasama döneminde aile ve başörtüsü meselesini anayasayla teminat altına alalım" çağrısı yapmıştı.

Erdoğan, seçimler öncesinde gündeme gelen ancak önerilerinin dikkate alınmaması üzerine Anayasa değişikliğine destek vermeme kararı alan muhalefete de, "Ama dürüst olmazsanız sadece grup toplantısı salonunda değil, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında sizi milletimize bangır bangır anlatacağım" demişti.

İKİ AŞAMALI DEĞİŞİKLİK

AK Parti ve MHP'nin, başörtüsü ve aileye ilişkin bu teklifi, yeni ittifak ortaklarının da imzasıyla iki maddelik Anayasa değişikliği şeklinde gündeme girebilir.

İki maddelik değişiklikle başörtüsüne Anayasal güvencenin yanı sıra ailenin "kadın ve erkeğin evlenmesi" ile kurulabileceğini hükme bağlıyor.

Meclis'te 323 sandalyeye sahip olan Cumhur İttifakı ortağı partilerin sayısı Anayasa değişikliği yapmaya yetmiyor.

Yeni dönemde İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi'nin aile ve başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliğine destek verebileceği hesabı yapılıyor.

Ancak CHP ile DHP'nin (eski HDP) değişikliğe destek vermemesi durumunda 400 oy bulunamayacağı için referandum gereği ortaya çıkacak (360 oy geçilirse, 400 oy bulanamazsa referandum gerekiyor).

Bu nedenle CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Kasım CHP kurultayından sonra vereceği karar çok önemle bir eşiği işaret ediyor. Evet. 14-28 Mayıs 2023'te yenilenen yeni isimler, yeni nefeslerle, yeni heyecanlarla ve ümitlerle yola çıkan TBMM'nin önünde 2028 yılına kadar kesintisiz bir dönem bulunuyor. İkinci Türkiye Yüzyılı'nda TBMM'nin Türkiye'yi, hakkı olan demokratik Anayasa ile buluşturması bekleniyor.

SONUÇ

Ekim 2023'ten itibaren Türkiye Yüzyılı gemisi küresel lider Recep Tayyip Erdoğan kaptanlığında okyanuslara açılıyor. Gezegenimizin yüzeyinin yaklaşık %72'si, dünyanın en büyük yaşam alanı olarak hizmet veren devasa bir küresel okyanusla kaplıdır.

Coğrafi olarak tanımlanmış dört okyanus havzası vardır: Atlantik, Pasifik, Hint ve Arktik Okyanusları.

İste Türkiye Yüzyılı'nda okyanuslara açılmak demek, Türkiyemizin, dünyanın en stratejik iki denizi Akdeniz (Karadeniz- boğazlarla) Atlantik ve Hint Okyanusu havzalarına bağlanması bağlamında yeni dünya düzeninde etkili aktör olmak demektir.

Yolun açık olsun Başkan Erdoğan-Büyük Türkiye...