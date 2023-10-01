Türkiye’nin petrol ithalatı Temmuz’da düşüşe geçti

TÜRKİYE'NİN toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,46 azalarak 4 milyon 121 bin 936 ton oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 19,26 azalarak 2 milyon 417 bin 102 ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 57,94 artışla 1 milyon 265 bin 470 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.