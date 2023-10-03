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CHP’li Tanrıkulu’nun dosyası Meclis’te

HABER MERKEZİ
CHP’li Tanrıkulu’nun dosyası Meclis’te

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atıp hakaret ettiği için kamuoyunda infial yaratan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM Başkanlığı'na sunuldu. TBMM dokunulmazlık dosyasını Anayasa ve Adalet karma Komisyonu'na havale etti. Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için Karma Komisyonu'nun bir hazırlık komisyonu kurması gerekiyor. Hazırlık komisyonu çalışmalarını en geç bir ay içinde tamamlayıp raporunu üst komisyona sunuyor. Karma Komisyon'da dosya hakkında verdiği kararı Genel Kurul'a indiriyor. Bu konuda son kararı Genel Kurul söylüyor.

8 VEKİLİN DOSYASI DAHA GELDİ

TANRIKULU ile birlikte toplam 8 milletvekili hakkındaki dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekilleri şöyle: "Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan."

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