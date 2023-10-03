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Haberler Gündem Gümüldür fayı ilk kez inceleniyor

Gümüldür fayı ilk kez inceleniyor

HABER MERKEZİ
Gümüldür fayı ilk kez inceleniyor
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, üniversiteler arası iş birliği çerçevesinde; Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla birlikte, eski deprem izleri ve sarsıntı potansiyelini araştırmak amacıyla Gümüldür fayında hendek açılarak inceleme başlatıldığını açıkladı. Fayın 6,8 büyüklüğünde deprem oluşturabileceği güçte olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, "Yaptığımız bu çalışmayla fayın paleosismik özellikleri, geçmişte ürettiği depremler ve üretme sıklığı gibi sonuçlara ulaşılacak. Elde ettiğimiz sonuçlar kamu kurumları ile paylaşılarak etkili önlemler alınması sağlanacak" diye konuştu.
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