Kahramanlar sürpriz telefonla moral kazandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

HAİNLERİN SON ÇIRPINIŞLARI

İLK olarak Alim Reis Demirel'i ziyaret ettiğini, moralinin yüksek olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Ona bir sürpriz hazırladık, Sayın Cumhurbaşkanımızla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanımız kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti, dua etti. Alim son derece gurur duydu" diye konuştu. Ailesi Erzurum'dan gelen Karataş'ın da moralinin yerinde olduğunu bildiren Yerlikaya, "Küçük bir operasyon geçirdi. Operasyonunun başarılı olduğunu öğrendik" bilgisini verdi.

"Kahramanlarımızla iftihar ediyoruz" diyen Yerlikaya, "Alçak hain terör hiçbir zaman başarılı olamayacak. Son çırpınışları. Her noktada, yurt içinde-yurt dışında, Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, MİT, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlılığı, cesareti, azmiyle, Allah'ın izniyle onlara dünyayı dar ediyoruz, etmeye devam ediyoruz. İnanarak söylüyoruz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azimle, kararlılıkla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.