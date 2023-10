MHP lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

CANLI YAYIN

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri bu kutlu çatı altında yeni yasama yılına yüreklerimizin toplu vuruşu ile giriyoruz.

Hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza, coğrafyamızda varlık mücadelesi veren kardeşlerime selam ediyorum.

1 Ekim'de başlayan yeni yasama yılının milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, milli mücadele kahramanlarına, ebediyete intikal etmiş vekillere ve aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Gazi Meclis'imizi kim yok sayıyorsa, adını anarken kim şüpheye düşüyorsa bir karanlık içindedir. Ne cumhuriyetimizi anlamaları ne de meclisi saygı ile anmaları mümkündür. Cumhuriyet'in temeli TBMM'de atılmıştır. Kurtuluş savaşında Türk milleti zulüm karşısında tek ses olmasını bildi. Şafağı sökmeyen, felaketlerin birbirini kovaladığı nice senelere göğüs gerilmişti. Vatanımız kundaklanmış, milletimiz kuşatılmıştı. Serv ile bugünkü Türkiye'nin dörtte birine sıkıştırılmış, kısıtlanmış vatan toprakları yağmalanmış, milli ordudan yoksun, sömürgeleşmiş sözde ülke milletimize reva görülmüştü. Milletimiz bu zilletlere kanıyla meydan okudu.

Kürsel emperyalizmin içimize sızan maşaları bu gerçeği ikrar etmeleri boştur. Manda özlemi bunların umududur. Türkiye Cumhuriyeti'nin mazisi Meclis'in çağrısıdır. Bu çağrı İstiklal çağrısıdır. Bu çağrı milli birlik ve kardeşliğin çağrısıdır. Gazi Meclis'in bu yasama yılında tarihi dönüm noktasına şahit olacağız. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutlayacağız. Fikri, vicdanı hür yüz yıllık geçmişi kucaklayan, önümüzdeki yüz yıla mühür vurmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti iftiharımızdır. Dosta da düşmana da göstereceğiz.

TÜRK VATANI NAMUSUMUZA EMANETTİR

Türkiye bizim yer yüzü cennetimizdir. Türk vatanı kıyamete kadar helali hakkımızdır. Namusumuza emanettir. Hain emeller barınamayacaktır. Bizim delimiz de vardır, velimiz de vardır. O deliler millete, vatana meftundur. En delimiz bile satılmış kalemlerden çok daha akıllı çok daha adam oğlu adamdır.

UFKUN ÖTESİNE ODAKLANACAĞIZ

Devlet milleti ile Türkiye irademizi her şart ve durumda muhafaza edeceğiz. Fitne ne kadar yaygın olsa da faziletli gönüllerin desteği ile karşımıza dikilen her müşkülü yeneceğiz. Aynı safta aynı ülkülerle ufkun ötesine odaklanacağız. Vatani görevlerimizi inancımızın gücü ile yerine getirdik. Buna da devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kronik sorunlara neşter vurduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin umu olduğunu gösterdik. Gücümüze güç kattık. MHP ve Cumhur İttifakı güçlü olduğu sürece demokrasi güvence altındadır. Türkiye'nin öncelikli meselelerin çözümünde her çabayı gösterecek Cumhur İttifakı olacaktır. Türkiye'nin ne geçmişte ne geleceğinde zillete yer yoktur. Terör örgütleri ile can ciğer kuzu sarması olanlara kanacak olan yoktur. Dün ne dediysek aynı kanaatteyiz. Gevşek mizaca hiç sahip olmadık. Siyaseti mert bir şekilde yapmanın amacından sapma göstermedik. Bizi tanıyanlar tanır. Ağzımızdan çıkan her söz bağlayıcıdır. Tutarlılık bizim için vazgeçilmezdir.

Türkiye aleyhine işbirliği yapanlar kaybetmeye mahkumdur.

KILIÇDAROĞLU VESAYETTEN MEDET UMUYOR

Seçimin meşruiyetini sorgulamak milletimize hakarettir. Demokrasiyi sakatlayan, partisini küresel emperyalizme rehin bırakan Kılıçdaroğlu'nun siyasetinin neresi meşrudur.

Türkiye'nin gözü başka, kaşı başka oynayan yalancı köksüzlerin hezeyan vaatlerine değil, yürekli devlet insanlarına ihtiyacı vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesi görevinin başındadır. Kılıçdaroğlu kaybettiği siyasi itibarını nasıl kazanacağının hesabını yapsın.

Biz milletimizin gerçek gündemiyle, ülkemizin hedefleriyle meşgul oluyoruz.