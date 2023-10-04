“Can çekişen hainler son çırpınışlarını vermektedir”

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gebze Teknik Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Konuşmasına Ankara'da meydana gelen terör saldırısını kınayarak başlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Malumunuz olduğu üzere, pazar günü İçişleri Bakanlığımızın önünde başarısız bir terör girişimi oldu. Kahraman polislerimiz bu girişime anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Bu saldırı bir kez daha göstermiştir ki, can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir. Bu vesileyle, yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, tüm İçişleri Bakanlığı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.