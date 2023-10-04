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Şahinler operasyonunda 22 kişi tutuklandı

HABER MERKEZİ
Şahinler operasyonunda 22 kişi tutuklandı
Kamuoyunda 'Şahinler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında örgütün lideri olduğu öne sürülen Mehmet Şahin'in de bulunduğu 22 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan şüphelilerden 40'ı, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Örgütün lideri olduğu öne sürülen Mehmet Şahin ile örgütün finansörü olduğu iddia edilen Salih Yiğiner'in de arasında bulunduğu 22 şüpheli, cezaevine gönderildi.
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