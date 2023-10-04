‘Şehitlerimizin kemikleri sızladı’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısı sonrası partilerini hedef almasına tepki gösterdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, terör örgütü PKK'nın Ankara'da gerçekleştirdiği bombalı eylem üzerinden iktidarı hedef alarak, "Saray'ın sıkıştığında terör kartına nasıl sarıldığı hala hafızalarımızda" ifadelerini kullanmıştı.

'KAN DONDURAN YAKLAŞIM'

ÖZTRAK'IN sözlerine AK Partili Dağ'dan tepki geldi. Dağ açıklamasında, "CHP Sözcüsü, yaptığı açıklamayla alçak terör örgütüne parmak ısırtmış, muhakeme yetisini ne denli yitirdiğini kamuoyu önünde ilan etmiştir. Kan donduran ve şehitlerimizin kemiklerini sızlatan bu yaklaşım, bir Türkiye düşmanlığı vesikasıdır. Seçim bitti, kaybettiniz Sn. Öztrak. Artık hainlere güzel görünmenize gerek kalmadı" ifadelerini kullandı.