Uyuyan hücreler MİT operasyonuyla uyandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde dün saat 08.30 itibarıyla 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı. MİT ve Emniyet'in Şanlıurfa merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak yürüttüğü bölücü terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen 'Uyuyan Hücre' operasyonunda, şu ana kadar 90'a yakın şüpheli gözaltına alındı.

KAÇAKÇILAR DA KAÇAMADI

Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 64 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu ise 928 şüpheli gözaltına alındı. MİT'in bölücü terör örgütünün istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti için yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde çalışma içerisinde olduğu öğrenildi.

FAALİYET AĞI ÇÖKERTİLECEK

Saha ajanlarının örgütün istihbarat yapılarına sızması neticesinde örgüte çalıştığı tespit edilen şüpheliler yakın takibe alındı ve eş zamanlı operasyon başlatılması amacıyla Emniyet birimleri ile koordinasyon sağlandı. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için hareket geçildi. Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya'da eş zamanlı olarak başlatılan "Uyuyan Hücre" operasyonu kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişinin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Operasyonun taktik düzeyden ziyade, Suriye'deki örgütün istihbarat yapılanmasının, Türkiye'de uyuyan hücre şeklinde faaliyet yürüten ağının yaklaşan yerel seçimler öncesinde çökertilmesi hedefleniyor.

'MÜCADELEYE DEVAM'

OPERASYONLARI gerçekleştiren jandarma ve emniyet mensuplarını tebrik eden Bakan Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonlara katılan MİT, emniyet ve jandarmamızın her birini alınlarından öpüyorum.