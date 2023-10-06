AÖL ek sınav ne zaman, saat kaçta? AÖL ek sınava kimler girebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda AÖL ek sınavı ile ilgili detaylar açıklandı. AÖL ek sınav tarihleri ne zaman, online mı merak ediliyor. Peki AÖL ek sınavlarına kimler girebilir? İşte MEB tarafından yayımlanan AÖL ek sınav duyurusu ve AÖL 1. Dönem sınav tarihleri...

AÖL EK SINAV NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?

2023 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler Ek Sınava katılabilecektir.