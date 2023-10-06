Büyük demokrasi şöleni yarın

AK Parti, yarın gerçekleştireceği büyük kongrenin hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mesaisinin büyük çoğunluğunu genel merkezde kongreye ayırdı ve listeler üzerinde tek tek çalıştı. A takımını oluşturan Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) sınırlı bir değişim ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) ise büyük bir değişim yaşanacak. Kongrede bin 572 delege oy kullanacak.

Türkiye Yüzyılı'nda AK Parti'nin yeni A takımı belirlenecek. Yarınki kongreyle birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimler için start verilecek. Bu kapsamda taslak programlar netlik kazanacak, çalışma grupları oluşturulacak. Seçim İşleri Başkanlığı tarafından yarın MKYK toplantısında sunum yapılacak. Sunumda yerel seçimler için hazırlanın taslak takvim paylaşılacak ve onaya sunulacak. Sunumda aday başvurularından temayül yoklamalarına, aday ücretlerinden, belediye meclis üyeliklerine kadar detaylar ele alınacak ve bu da onaya sunulacak. Öte yandan Başkan Erdoğan, Gaziantep'te şüpheli kovalamacası sırasında gerçekleşen trafik kazasında şehit olan Emirhan Şimşek'in başsağlığı dileklerini iletti.