Ertuğruloğlu: BM’nin Kıbrıs’ta tarafsızlığını yitirdi

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs'ta tarafsızlığını yitirdiğini, bunun sorumlusunun da BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi olduğunu söyledi. Pile-Yiğitler Yolu Projesi inşaatının sürdüğünü belirten Ertuğruloğlu, çalışmaların birkaç gün içerisinde, BM Barış Gücü askerlerinin yol yapımını engellemeye çalışmasıyla Ağustos'ta gündeme gelen bölgeye ulaşacağını kaydetti.

'BUNUN GERİ DÖNÜŞÜ YOK'

BM Barış Gücü'nün söz konusu bölgedeki çalışmaları engelleme girişimine yeniden başvuracağını düşünmediğini ifade eden Ertuğruloğlu, "Bu şekilde hareket etmeleri son derece olumsuz bir hareket tarzı olacaktır ve bunu saygıyla karşılamamız, yol yapımından vazgeçmemiz diye bir olasılık da söz konusu değil. Yol yapımına devam edeceğiz. Bunun geri dönüşü yok" dedi.