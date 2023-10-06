Nobel Barış Ödülü Narges Mohammedi’ye verildi

Son dakika... Norveç Nobel Komitesi tarafından 2023 Nobel Barış Ödülü, İranlı Narges Mohammadi'ye verildi.

Norveç Nobel Komitesi, 2023 Nobel Barış Ödülü'nün "İran'da kadınlara yönelik baskılara karşı verdiği mücadele ve herkes için insan hakları ve özgürlüğü teşvik etme çabaları nedeniyle" Narges Mohammadi'ye verildiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca "Bu yılki barış ödülü, aynı zamanda geçtiğimiz yıl İran'ın teokratik rejiminin kadınlara yönelik ayrımcılık ve baskı politikalarına karşı gösteri yapan yüz binlerce insanı da resmen tanımaktadır. Göstericiler tarafından benimsenen slogan 'Kadın - Yaşam – Özgürlük' Narges Mohammadi'nin adanmışlığını ve çalışmalarını uygun bir şekilde ifade etmektedir" denildi.

12 YIL HAPİS CEZASI VAR

İran'ın tanınan insan hakları aktivistlerinden biri olarak tanınan Muhammedi, kadın haklarının iyileştirilmesi ve idam cezasının kaldırılması için mücadele veriyordu. Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutulan Muhammedi'ye 12 yıl hapis cezası verilmişti.

NOBEL ALAN 19. KADIN OLDU

2003 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Şirin Ebadi'nin yönettiği İnsan Hakları Savunucuları Merkezi'nin başkan yardımcısı olarak görev alan Muhammedi, 122 yıldır dağıtılan bu ödülleri kazanan 19. kadın oldu.

1 MİLYON DOLARLIK ÖDÜLE HAK KAZANDI

Ödül töreninin 10 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'da düzenleneceği açıklanırken, Muhammedi yaklaşık 1 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.