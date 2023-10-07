45 il diri fay hattı üzerinde

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Haritayı değerlendiren Yüksek Jeofizik Mühendisi Mehmet Sarper Celasun, "Bizim ülkemizde olan depremler 7 büyüklüğünde 7.6 büyüklüğüne kadar olabiliyor ama bunlar ana kırıklar üzerinde. Dolayısıyla ikincil kırıklarda belki 2 ya da 3 büyüklüğünde 4'e kadar küçük depremler beklenebilir. Bunu tam olarak bilmek mümkün değil. Kırıkların üzerinde yapılaşma olmaması gerekir ama her kırık da yüzeyden anlaşılmıyor" ifadelerini kullandı. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı. Kırıkların üzerine yapılaşma yapmak uygun değil, dolayısıyla bu haritaların güncel olması oralara yapılaşmadan kaçınmak adına çok faydalı bir şey" ifadelerini kullandı. Celasun, yapılaşmaların belirtilen alanlardan uzakta gerçekleşmesi gerektiğini de vurguladı.