AK Parti Büyük Kongresi’nde Başkan Erdoğan’ı duygulandıran koreografi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasını yapacağı sırada bir koreografi açıldı. 7 Ekim 2011'de annesini ebediyete uğurlayan Başkan Erdoğan koreografiyi görünce duygularına hakim olamadı.

Erdoğan ve annesinin yer aldığı kareografide, 'Öyle bir evlat yetiştirdin ki, binlerce evladın daha oldu' yazısı yer aldı.

Başkan Erdoğan bu sırada, "Bir beyaz rahmettir, bir yeşil murat, görmeyen ne bilir, oy bu sevdayı, tüter buram buram, yücelir kat kat arttırır gün, hafta, ay bu sevdayı değişir bu mevsim, bu poyraz keser yurdumda davamın rüzgârı eser, gün gelir anlayıp bağrına basar şehir bu sevdayı, köy bu sevdayı yeminim var oğlum kızım üstüne, yazdım nakış nakış, özüm üstüne çilesi belası gözüm üstüne derdimin dermanı say bu sevdayı." ifadelerini kullandı.