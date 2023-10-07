ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ALES başvuru ekranı açıldı. 2023 yılında uygulanacak olan ALES/3 için geri sayım sürerken başvuru işlemleri de ÖSYM AİS aracılığıyla alınıyor. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru için son gün ne zaman?
ALES BAŞVURUSU NASIL NEREDEN YAPILIR?
ALES/3 başvuruları 29 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Başvurular 9 Ekim saat 23.59'da sona erecek. ALES başvuruları ÖSYM AİS üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES/3 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 5 Aralık 2023 tarihinde açıklanacak.