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Haberler Gündem ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı için başvurular alınıyor. Peki ALES ne zaman gerçekleşecek? Başvuru tarihleri bitti mi?

HABER MERKEZİ

ALES başvuru ekranı açıldı. 2023 yılında uygulanacak olan ALES/3 için geri sayım sürerken başvuru işlemleri de ÖSYM AİS aracılığıyla alınıyor. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru için son gün ne zaman?

ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ALES BAŞVURUSU NASIL NEREDEN YAPILIR?

ALES/3 başvuruları 29 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Başvurular 9 Ekim saat 23.59'da sona erecek. ALES başvuruları ÖSYM AİS üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

ALES BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/3 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 5 Aralık 2023 tarihinde açıklanacak.

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