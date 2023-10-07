KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? Kredi ve burs başvuruları başladı mı?

KYK burs ve kredi başvuruları üniversitelerin açılmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Peki, GSB 2023 kredi burs başvuruları başladı mı? İşte soruların yanıtları...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023-2024 KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak başvurular her yıl benzer tarihlerde alınıyor.

KYK kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz yıl 15 Kasım'da başlamış ve 17 Kasım tarihinde sona ermişti. Buna göre, bu yılki müracaatların en geç Kasım ayının sonuna kadar alınması bekleniyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ya da Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) açıklamalar geldikçe haberimizde eklenecektir.