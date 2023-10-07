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Haberler Gündem KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? Kredi ve burs başvuruları başladı mı?

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? Kredi ve burs başvuruları başladı mı?

Üniversiteli olan öğrenciler, KYK kredi ve burs başvurularını nasıl yapacak? Peki, KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? 2023 GSB KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir, şartlar neler? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

KYK burs ve kredi başvuruları üniversitelerin açılmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Peki, GSB 2023 kredi burs başvuruları başladı mı? İşte soruların yanıtları...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023-2024 KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak başvurular her yıl benzer tarihlerde alınıyor.

KYK kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz yıl 15 Kasım'da başlamış ve 17 Kasım tarihinde sona ermişti. Buna göre, bu yılki müracaatların en geç Kasım ayının sonuna kadar alınması bekleniyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ya da Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) açıklamalar geldikçe haberimizde eklenecektir.

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? Kredi ve burs başvuruları başladı mı?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden .C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

e-Devlet kapısına giriş yapan kullanıcılar sağ üst menüde bulunan arama kısmına Gençlik ve Spor Bakanlığı yazarak ardından " Burs/Öğrenim Kredisi" başvuru ekranından başvuru yapabilir.

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru işlemleri tek ekran üzerinden gerçekleştirilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? Kredi ve burs başvuruları başladı mı?

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler:

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri

(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? Kredi ve burs başvuruları başladı mı?

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

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