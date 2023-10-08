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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhur İttifakı liderlerinden tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4’üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhur İttifakı liderlerinin tebrik telefonlarını kabul etti.

HABER MERKEZİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Cumhur İttifakı liderlerinden tebrik

AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden genel başkanlığa seçildi. Başkan Erdoğan bugün cumhur ittifakı liderinin tebriklerini kabul etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal; Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

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