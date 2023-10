Büyük Türkiye’nin doğuşu engellenemez

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuştu. Konuşmasına, Abdurrahim Karakoç'un Ülkü Türküsü şiirinden dizeler okuyarak başlayan Erdoğan, tüm partilileri ve katılımcıları selamladı.

'MAZLUMLARIN SEVDASI'

Hakka ve millete hizmet sevdasına, Türkiye sevdasına gönül veren herkesin bedeniyle olmasa bile kalbiyle, ruhuyla, aşkıyla, sevdasıyla bu salonda olduğunu belirten Erdoğan, "Bu sevda, hayatımızın gayesi olan davamızı yüceltme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye binyılına yürüyüş sevdasıdır. Bu sevda, şehitleri ve gazileriyle ecdadın emanetine sahip çıkma sevdasıdır. Bu sevda, yok sayıldıkça daha çok var olanların sevdasıdır. Bu sevda, kutsalları, ülkesi ve milleti için gözünü kırpmadan canını ortaya koyanların sevdasıdır. Bu sevda, ak saçlı ninelerimizin, ak sakallı dedelerimizin, daha doğmamış bebeklerin, gelecek kuşakların sevdasıdır. Bu sevda, her gün yeni bir umutla uyanan mazlumların, mağdurların sevdasıdır" dedi.

OMUZ OMUZA MÜCADELE

Erdoğan, bu sevdanın, bin yılda bu toprakları vatan yapan, Allah'tan başka kimseden korkusu olmayan, vicdanı ve irfanıyla, bilgisi ve görgüsüyle insanlığa örnek olan aziz milletin her bir ferdinin sevdası olduğunu dile getirdi. Bu seçimlerde omuz omuza mücadele ettikleri Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarına, ittifak partilerine gönül veren vatandaşlara da teşekkürlerini ileten Erdoğan, "İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde bu kararlı tutumu tekrar sergileyerek, Türkiye Yüzyılı'nın muştusunu bir kez daha cümle aleme beraber ilan etmeye hazır mıyız?" dedi.

Güven ve istikrar iklimini tahkim etmek, refahı artırmak başta olmak üzere, millete verdikleri tüm sözleri yerine getireceklerini vurgulayan Erdoğan, "Cumhurla Cumhuriyet'in arasındaki duvarları yıktığımız gibi, Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir Anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız. Depremle yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmakla kalmayacak, deprem tehdidi altındaki tüm yerleşim birimlerini tekrar inşa ve ihya edeceğiz" diye konuştu. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Siyasi, sosyal, bireysel sapkın akımları destekleyerek milli bünyemizi, aile kurumumuzu, değerlerimizi yıkmayı hedef alan sinsi faaliyetlerin kökünü kurutacağız. Biz LGBT tanımıyoruz. Kim LGBT'yi tanıyorsa onlar beraber yürüsün. Biz aile kurumunu sağlam tutan, aile kurumuna sağlam olarak sarılan bir yapının mensuplarıyız."

'HANGİ ALANA BAKSALAR GERÇEĞİ GÖRECEKLER'

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne yaptıkları her işi, ülkeye kazandırdıkları her eser ve hizmeti, bu büyük şahlanışın girizgahı ve besmelesi olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, "Ömrümüz yeterse biz, yetmezse gözlerindeki ışıltıyı, yüreklerindeki coşkuyu buradan bile görebildiğim gençlerimizin gayretiyle hedeflerimize mutlaka ulaşacağız" diye konuştu.

'CEVABI BULACAKLAR'

Erdoğan, "Maalesef bunların gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, dilleri var hakikati söyleyemiyor, kalpleri ve vicdanları zaten nasır bağlamış durumda. Bazıları, nasıl olup da bunca zamandır partimizin girdiği her seçimden açık ara birinci çıkabildiğini bir türlü anlayamıyor. Şöyle azıcık gözlerini açsalar, kulaklarını kabartsalar, gönüllerinin pasını silseler, her şeyin farkına varacaklar. Halbuki ülkenin 21 yılda kat ettiği kalkınma ve demokrasi mesafesine baksalar, bu sorunun cevabını kendiliğinden bulacaklar" dedi. Başkan Erdoğan 21 kat edilen mesafeyi şöyle sıraladı:

EĞİTİME BAKSALAR, derslik sayımızı 343 binden 620 bine, üniversite sayımızı 76'dan 208'e yükselttiğimizi, okullarımıza 800 bin yeni öğretmen atadığımızı, üniversite öğrenci sayımızı 7,5 milyona çıkardığımızı, yurt kapasitesini 950 bine ulaştırdığımızı, mesleki eğitimi güçlendirdiğimizi görecekler.

SAĞLIĞA BAKSALAR, hastane yatak kapasitemizi 164 binden 268 bine ulaştırdığımızı, şehir hastaneleriyle hizmet kalitesini zirveye çıkardığımızı, sağlık sistemini baştan sona yenilediğimizi görecekler.

ADALETE BAKSALAR, hakim-savcı sayımızı 24 bine yaklaştırdığımızı, adalet sisteminin altyapısını yenilediğimizi, yargıyı vesayetin güdümünden kurtarıp adına hüküm verdiği millete ram ettiğimizi görecekler.

GÜVENLİĞİ BAKSALAR, istiklalimize ve istikbalimize göz diken terör örgütlerinin, onları üzerimize salan emperyalistlerin heveslerini nasıl kursaklarında bıraktığımızı, sınır ötesi harekatları ve 15 Temmuz gibi destanları nasıl yazdığımızı görecekler.

SOSYAL YARDIMLARA BAKSALAR, ülkemizdeki ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın, her mazlumun yanında yer aldığımızı, kimsesizlerin kimsesi olduğumuzu görecekler.

ULAŞTIRMAYA BAKSALAR, bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin kilometreye 6 bin 100 kilometreden nasıl çıkardığımızı görecekler. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 630 kilometreye, tünellerimizin adedini 486'ya, havalimanlarımızın sayısını 57'ye çıkardığımızı görecekler.

ENERJİYE BAKSALAR, kurulu gücümüzü 105 bin 417 megavata yükselttiğimizi, Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini yaptığımızı ve bunun sevincini faturalardaki indirimle milletimizle paylaştığımızı görecekler.

TARIMA BAKSALAR, çiftçilerimize güncel rakamıyla 844 milyar lira tarımsal destek verdiğimizi, baraj sayımızı 992'ye, hidroelektrik santrali sayımızı 740'a, içme suyu tesisimizi 386'ya, sulama tesisimizi 3 bin 400'e çıkardığımızı, orman varlığımızı artırdığımızı görecekler. T

İCARETE BAKSALAR, ihracatımızı 36 milyar dolardan her ay rekor kırarak 254 milyar dolara yükselttiğimizi, böylece istihdamı ve üretimi sürekli güçlendirdiğimizi, turizmde 51 milyonun üzerinde turist ve 46,5 milyar dolar turizm gelirine nasıl ulaştığımızı görecekler.

EKONOMİYE BAKSALAR, maruz kaldığımız tüm tuzaklara ve yaşadığımız sıkıntılara rağmen ülkemizi 1 trilyon doların üzerinde milli gelire çıkardığımızı, satın alma paritesine göre dünyada 11'inci sıraya yükselttiğimizi görecekler.

SANAYİYE BAKSALAR, ülkemizin artık 90 milyar doları bulan proje büyüklüğüyle savunma sanayisinde dünyanın önde gelen aktörleri arasına girdiğini, faaliyete geçirdiği 163 yeni organize sanayi bölgesi, 37 endüstri bölgesi, 100 teknoparkıyla küresel bir üretim üssü haline geldiğini görecekler.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİĞE BAKSALAR, teslim ettiğimiz 1 milyon 158 bin ve inşası süren 413 bin konutla, 81 ilimize yayılan 81 milyon metrekare millet bahçeleriyle, dünyaya örnek olan sıfır atık uygulamalarıyla, deprem bölgelerini yeniden ayağa kaldırma çalışmalarıyla kendimizle yarıştığımızı görecekler.

ÇALIŞMA HAYATINA BAKSALAR, asgari ücreti 184 liradan 11 bin 402 liraya, en düşük emekli maaşını 64 liradan 7 bin 500 liraya çıkardığımızı, istihdamı 32 milyona yaklaştırdığımızı, çalışma şartlarını iyileştirdiğimizi görecekler. Erdoğan, "Velhasıl hangi alana baksalar, büyüyen, güçlenen, itibarı artan, refahı yükselen, huzuru ve güvenliği tahkim olan bir Türkiye görecekler. Milletimiz, bu tarihi yürüyüşünde yanında olanlarla, kendisini yalnız bırakanları ve karşısında yer alanları hiçbir vakit unutmayacaktır" dedi.

ANNE TENZİLE ERDOĞAN İÇİN ÖZEL KOREOGRAFİ

Kongrenin düzenlendiği salonda, 7 Ekim 2011'de vefat eden Başkan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan da anıldı. Salonda, Erdoğan'ın annesi ile olan fotoğrafından koreografi oluşturuldu. Bu sırada açılan pankartlarda, "Rahmet ve minnetle anıyoruz", "Öyle bir evlat yetiştirdin ki binlerce evladın daha oldu" ifadeleri yer aldı.

"ALÇAKLARIN YÜREKLERİNDEKİ KORKUYU EKSİLTMEYECEĞİZ"

TERÖR örgütlerine tepkisine de yineleyen Erdoğan, "Sınırlarımız içinde ve dışında tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına, onurunun zedelenmesine, hayallerinin gölgelenmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Terörü kaynağında kurutma, bu stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından marjinal örgütlere, bütün bunlara kadar eli kanlı canilerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soracağız. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazının, vatanımızın bekasına kasteden alçakların yüreklerine saldığı korkuyu hiç eksiltmeyeceğiz" dedi.

"BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ YOK"

"Siyasi ikballeri uğruna etnik köken, mezhep ve meşrep üzerinden milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanlar, boşuna uğraşmasın" diyen Erdoğan, "Bölgesel ve küresel denklemlerin anahtar ülkesi haline gelen Türkiye'nin, bu noktadan geriye dönüşü asla olmayacaktır" ifadesini kullandı. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum, büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız. Türkiye Yüzyılı'nın yükselişine engel olamayacaksınız. Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve medeniyet birikiminin inkişafına engel olamayacaksınız. Mazlumların ahıyla çınlayan yeryüzünün adalet ve merhametle yeniden dirilişine engel olamayacaksınız. Dünyada asırlardır süren sömürge ve zulüm düzeninin çöküşüne engel olamayacaksınız."

'MÜJDELERİMİZ DEVAM EDECEK'

Bu ülkenin her bir vatandaşının, doğumundan ölümüne kadar adalet, güvenlik, eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü hizmetten en üst düzeyde yararlanabilmesini sağlayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen hayat pahalılığı meselesini, gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlıyız. Bize düşen hak ve hakikat mücadelesini son nefesimize kadar sabırla sürdürmektir" diye konuştu.

300 YABANCI DAVETLİ KATILDI

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne, aralarında cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, meclis başkanı, büyükelçi ve yabancı siyasi parti temsilcilerinin de olduğu 300 yabancı davetli katıldı. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ve Özbekistan Devleti Ali Meclis Başkanı Nuriddin İsmoilov da iştirak etti. Kongrede Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bosna- Hersek, Bulgaristan, Çin, Ekvador Ginesi, Fas, Filistin, Gambiya, Gürcistan, Irak, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Maldivler, Moğolistan, Pakistan, Rusya, Sırbistan ve Türkmenistan'dan 200 siyasi parti temsilcileri yer aldı.

"ISRAİL'DE TÜM TARAFLARI İTİDALE DAVET EDİYORUZ"

ERDOĞAN, ilk kıble Mescidi Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin, her türlü işgalin karşısında durmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Türkiye olarak bu sabah (dün) İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" dedi.

MKYK ASİL ADAY LİSTESİNDE YER ALANLAR

MKYK asil aday listesi şu isimlerden oluşuyor: Adnan Günnar, Ahmet Arslan, Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali Demirel, Ali İhsan Yavuz, Ali Karakaş, Atakan Yılmaz, Ayşe Nevin Sert, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Betül Altınsoy, Cem Duran Uzun, Cemal Donat, Çiğdem Karaaslan, Dilek Yıldız Büyükdağ, Efkan Ala, Emir Yasir Kekeç, Emre Ete, Erdoğan Özegen, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Eyüp Gökhan Özekin, Fahrettin Yahşi, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fevzi Polat, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hasan Sert, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hayati İnanç, Hayati Yazıcı, Hülya Terzioğlu, İbrahim Halil Yıldız, İlyas Şeker, Kuddusi Müftüoğlu, Lütfiye Selva Çam, Mahir Ünal, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Şükrü Erdinç, Mehmet Umut Tuncer, Melek Şimşek, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Metin Tarhan, Muhammed Ali Kaldırım, Mustafa Elitaş, Mustafa Sever, Mustafa Şen, Nihat Zeybekci, Orhan Karasayar, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Remzi Albasan, Reşide Yüksel, Sena İpşirli, Serdar Kılıç, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Sibel Betül Birer, Sümeyye Bozkurt, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Vedat Demiröz, Yelda Erol Gökcan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Zafer Sırakaya.

LİSTE DIŞI KALANLAR

AK Parti'nin yeni yönetim kadrosu belirlendi. AK Parti'yi 2024 yerel seçimlerine götürecek 75 kişilik MKYK listesinde büyük değişim yaşandı. 75 kişilik MKYK'da 49 isim yer almadı, 26 isim ise yerini korudu. Listede yer almayanlar arasında önemli isimler bulunuyor. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Mustafa Şentop da MKYK'da yer almadı. Süleyman Soylu, Metin Külünk, Şamil Tayyar, Jülide Sarıeroğlu, Nurettin Canikli ve Mehmet Ali Zengin listede yer almayan isimler arasında bulunuyor.