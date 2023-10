Cumhuriyetimizin yüz akı Erdoğan

Allah rahmet eylesin. 7 Ekim 2011 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, Hakkın rahmetine kavuştu.

AK Parti Olağanüstü Kongresi duygusal başladı. Kongrede herkesi çok duygulandıran ve Erdoğan'ı annesiyle beraber gösteren özel flama dalga dalga yükseldi. Erdoğan'ın annesi ile olan fotoğrafından koreografi oluşturuldu. Bu sırada açılan pankartlarda, "Rahmet ve minnetle anıyoruz", "Öyle bir evlat yetiştirdin ki binlerce evladın daha oldu" ifadeleri yer aldı. Başkan Erdoğan, annesinin ölüm yıldönümünde düzenlenen AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde duygusal bir konuşma ile hitabına başladı. Hakka ve millete hizmet sevdasına, Türkiye sevdasına gönül veren herkesin bedeniyle olmasa bile kalbiyle, ruhuyla, aşkıyla, sevdasıyla bu salonda olduğunu belirten Erdoğan'ın, Abdurrahim Karakoç'un 'Ülkü Türküsü' şiirinden dizelerı okuması duygusal anları artıran bir iklim yarattı.

NECİP MİLLETİN SEVDASI

Türkiye'nin 81 iline ait olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Gönül coğrafyamızı kucaklayan bu sevda, Lefkoşa'dan Karabağ'a, Saraybosna'dan Sarı Irmak'a, Medine'den Semerkant'a, Kudüs'ten Kazan'a, Alp Dağları'ndan Altay Dağları'na, Adriyatik'ten Afrika'nın ortalarına kadar, gerisinde binlerce yıllık tarih, kültür, medeniyet kardeşliği ve kader ortaklığı olan necip bir milletin sevdasıdır. Bu yüce sevdayı gönlünün en mutena köşesinde taşıyan siz değerli kardeşlerimi bir kez daha muhabbetle selamlıyorum" sözleri dakikalarca alkışlandı.

AZİZ MİLLETİN HER FERDİ

Erdoğan şöyle seslendi: "Bu sevda, hayatımızın gayesi olan davamızı yüceltme sevdasıdır.

Bu sevda, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye binyılına yürüyüş sevdasıdır. Bu sevda, şehitleri ve gazileriyle ecdadın emanetine sahip çıkma sevdasıdır. Bu sevda, yok sayıldıkça daha çok var olanların sevdasıdır.

Bu sevda, kutsalları, ülkesi ve milleti için gözünü kırpmadan canını ortaya koyanların sevdasıdır. Bu sevda, ak saçlı ninelerimizin, ak sakallı dedelerimizin, gözleri umutla parlayan kadınlarımızın, erkeklerimizin, gençlerimizin sevdasıdır. Bu sevda, daha doğmamış bebeklerin, gelecek kuşakların sevdasıdır. Bu sevda, her gün yeni bir umutla uyanan mazlumların, mağdurların sevdasıdır. Bu sevda, her seçimde sandıklardan partimizi birinci çıkaran ana kadememizin, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, mahalle ve sandık temsilcilerimizin, velhasıl teşkilatımızın tüm mensuplarının, AK Parti'ye gönül veren herkesin, AK Parti ailesinin tüm üyelerinin sevdasıdır. Bu sevda, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin beka mücadelesinin adı olan Cumhur İttifakı'nın sevdasıdır."

AKLA HİTAP EDİYOR

Erdoğan, bu sevdanın, bin yılda bu toprakları vatan yapan, Allah'tan başka kimseden korkusu olmayan, vicdanı ve irfanıyla, bilgisi ve görgüsüyle insanlığa örnek olan aziz milletin her bir ferdinin sevdası olduğunu dile getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kurulduktan bir yıl sonra iktidara getirdiği AK Parti hep yeni hep ileri. AK Parti, 17 seçim kazanarak başarılarına başarı ekleyerek Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin çimentosu olarak yürüyor. AK Parti kongresine 3 slogan damgasını vurdu.

Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin ortak aklı ve Cumhuriyet'in yüz akı. Başkan Erdoğan bizzat sloganların ruhunda yer alıyor. Genel ve yerel seçimleri kazana kazana yürüyerek millete hizmet ediyor.

82 milyonluk Türkiye'nin ortak aklının sesi olarak küresel liderlik yapıyor.

Gerçekten Cumhuriyetimizin yüz akı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Savaşı zaferiyle Bağımsız Türkiye gerçeğini Cumhuriyet ile taçlandırmıştı.

Başkan Erdoğan da 22 yıldır seçimleri kazanarak hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunu akıllara nakşediyor.

Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılının yükselişine engel olamayacaksınız" sözleri çok dikkati çekti: "Siyasi ikballeri uğruna etnik köken, mezhep ve meşrep üzerinden milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanlar, boşuna uğraşmasın.

Bölgesel ve küresel denklemlerin anahtar ülkesi haline gelen Türkiye'nin, bu noktadan geriye dönüşü asla olmayacaktır." Başkan Erdoğan küresel bir lider. Türkiye'yi küresel aktör konumuna başarıyla ulaştırdı. Konuşmasında Türkiye'nin geldiği yeri çok iyi anlattı. Erdoğan, şöyle dedi: "Bizim dilimiz artık sadece 'Yüksel ki yerin bu yer değildir, dünyaya gelmek hüner değildir' mısralarını terennüm edecektir. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum, büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız. Türkiye Yüzyılı'nın yükselişine engel olamayacaksınız. Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve medeniyet birikiminin inkişafına engel olamayacaksınız.

Mazlumların ahıyla çınlayan yeryüzünün adalet ve merhametle yeniden dirilişine engel olamayacaksınız.

İnsanlığın ortak sesi haline dönüşen hak ve hakkaniyet mücadelemizin yayılışına engel olamayacaksınız." "Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası" diyen Yunus Emre'nin izinde, "Dün dünle gitti cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım" diyen Hazreti Mevlana'nın yolunda, "Lütfunu dilediğine vereceğini" buyuran Allah'a ram olarak, yeminli İslam ve Türk düşmanlarının ne dediğine bakmadan, davalarının ve memleketin söz konusu olduğu her durumda, geri kalan her şeyi teferruat görerek durmadan, yorulmadan, usanmadan yola devam edeceğiz." TÜRKİYE'NİN MİSYONU

Başkan Erdoğan'ın en önemli özelliklerinden birisi dünyaya 365 derece bakmak.

Sadece Türkiye'nin değil, dağıtılmış, mazlum ve mağdur Müslüman ülkelerin sesi olmak. Bunu kongrede Kudüs bağlamında içten bir şekilde dile getirerek, "Komşularımızdan başlayarak bölgemizdeki tüm ülkelerle sorunlarımızı diyalog ve diplomasiyle çözmenin gayretindeyiz. Orta Doğu'dan Kafkaslar'a, Balkanlar'dan Karadeniz'e bölgede akan kanın durması öncelikli gündemimizdir. Bunun yolu da adaletin ve uluslararası hukukun korunmasından geçer" değerlendirmesini yaptı.

İlk kıble Mescidi Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin, her türlü işgalin karşısında durmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" dedi.

FİZİKİ VE ZİHNİ SINIRLAR

ŞİMDİ Türkiye'nin, yeni bir çağın, yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan'ın dikkat çeken vurgulamaları şöyle sürdü: "Bu yeni dönemde, son iki asırdır bize dayatılan fiziki ve zihni sınırlara teslim olmayacağız. Gönlümüze dar gelen hudutlara sıkışıp kalmayacağız.

Sahibi Hak olduğu için zaferinin mutlaklığına tüm kalbimizle inandığımız davamızın bayrağını hep yükselteceğiz.

Bu ufku önce Türkiye Yüzyılı ile aydınlatacak, ardından hedeflediğimiz asıl yere çıkaracağız. İnsanlığın geleceğine yön veren, ruhunu şekillendiren, yolunu çizen ne varsa, hepsine de kendi değerlerimizin, kendi ülkülerimizin, kendi sevdalarımızın damgasını vuracağız."

2053-2071 PARADİGMALARI

2002'DEN bugüne Türkiye'yi istikrarlı bir yönetime kavuşturan, vesayet odakları ile mücadele ederek milli iradenin önünü açan ve Cumhuriyet'in ikinci asrını "Türkiye'nin Yüzyılı" yapmak hedefine yürüten Başkan Erdoğan'ın 1923-2053-2071 paradigmaları Türkiye'nin geleceğini belirliyor. Kongrede AK Parti'ye verdiği 2053 hedefleri tecrübe ve gençlik merkezliydi. Çok partili siyasi hayatımızın önemli bir kavşağı geçmekte olduğunu gösteriyordu: "Bu kongrede yine yeni bir değişimi AK Parti'de göreceksiniz."

SONUÇ

Başkan Erdoğan'ın final sözleri çok etkileyiciydi. Erdoğan'ın, "Dünyada asırlardır süren sömürge ve zulüm düzeninin çöküşüne engel olamayacaksınız. Dünya yıkılsa, alem üstümüze gelse, gök girse kızıl çıksa Allah'ın izniyle biz bu davadan, bu yoldan, bu mücadeleden asla geri dönmeyiz" sözleri büyük Türkiye'nin sesi olarak yankılandı. Evet. "Tek devlet, tek bayrak, tek vatan.

Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." Bu sözler 82 milyonluk Türkiye'de dudaklarımızdan hiç düşmeyecek. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, prangaları kıra kıra, bağımsız Türkiye yolunda emin admlarla yürüyecek.

Yolun açık olsun Türkiye.

Yolun açık olsun Başkan Recep Tayyip Erdoğan...