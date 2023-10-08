Teröristlerin başına gece boyu bomba yağdı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz. Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre 58 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi" denildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında Van'da eylem hazırlığı içinde olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.