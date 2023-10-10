2023 İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak?

Bursluluk parası ödenme tarihleri, İOBS sınavında başarılı olan öğrencilerin gündeminde. Peki, MEB tarafından sunulan bursluluk parası bu sene ne kadar oldu ve nereden sorgulanır? İşte, İOBS burs parası sorgulama...
Bursluluk parası ödenme tarihleri, İOBS sınavında başarılı olan öğrencilerin gündeminde. Peki, MEB tarafından sunulan bursluluk parası bu sene ne kadar oldu ve nereden sorgulanır? İşte, İOBS burs parası sorgulama...
BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?
İOKBS sınav sonuçlarına göre başarılı olan adaylara 12 ay süre ile sağlanacak burs ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan kılavuza göre bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Buna göre burs ödemeleri ayın 25'ine kadar öğrencilerin hesaplarında olacak.
İOKBS BURSLULUK PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Burstan yararlanan öğrenciler sorgulama işlemini e-okul VBS üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla sisteme sorgulama işlemi yapabiliyor.
İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
MEB tarafından 2023 bursluluk parası 863 TL olarak belirlenmişti.