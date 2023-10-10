2023 İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak?

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

İOKBS sınav sonuçlarına göre başarılı olan adaylara 12 ay süre ile sağlanacak burs ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan kılavuza göre bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.



Buna göre burs ödemeleri ayın 25'ine kadar öğrencilerin hesaplarında olacak.