Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin yayılmasını önleyici tedbirler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu, bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi.

ERDOĞAN, BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla masum sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

Görüşmede, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurgulayan Erdoğan, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğuna işaret etti.