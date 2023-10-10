DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! AİS sonuç sayfası

DGS 1. tercih sonuçları açıklaması ardından üniversite kayıtları gerçekleşti. Ardından boş kontenjanlar adaylar ile buluştu. Öğrenciler ek yerleştirme için tercih listelerini 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında tamamladı.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

DGS ek tercih sonuçları 10 Ekim 2023 Salı günü ÖSYM tarafından açıklandı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme işlemleri sonuc.osym.gov.tr sayfasından TC kimlik no ve şifre ile öğrenilebilecek. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

DGS ek tercih işlemleri belirtilen tarihler arasında alındı. Ek yerleştirmede heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk etapta 2023-DGS dikey geçiş bölümlerine merkezi yerleştirme işlemleri ÖSYM ve YÖK tarafından gerçekleştirildi.İkinci tercihler için dikey geçiş yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntüleniyor.