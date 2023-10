Egeli bilim insanının buluşuna Avrupa patenti

Bilim ve teknoloji odaklı çalışmalar neticesinde son yıllarda Türkiye Patent Raporu'nun zirvesini kaptırmayan Ege Üniversitesi'nde bilim insanları tarafından yürütülen çalışmalar patent tescili almaya devam ediyor. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümünde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Şenay Şanlıer ve ekibinin "Targeted Drug Delivery System To Be Used in Treating Osteomyelitis- Osteomiyelit Tedavisine Yönelik İlaç Dağıtım Sistemi" başlıklı çalışması Avrupa Patent Ofisi tarafından tescil belgesi almaya hak kazandı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Araştırmacılarımız, bilim dünyasına önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Prof. Dr. Şenay Şanlıer ve ekibinin çalışması Avrupa Patent Ofisi tarafından tescil belgesi almaya hak kazandı. Ekibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.