Bahçeli iki devletli çözüm çağrısı yaptı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Filistinli direniş örgütü Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısı ve İsrail ordusunun başlattığı operasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Emzikli bebekler katledilmektedir. Parkta, bahçede, oyun alanlarında koşup oynayacak, gülüp eğlenecek çocuklar vahşi saldırılara maruz kalmaktadır. Hiç abartısız ifade etmek gerekirse, Türk-İslam medeniyetinin gönlü yaslı, gözleri yaşlı, gövdesi yanıktır. 'Bu kadarı da olmaz' dediğimiz ne tür bir dram ve trajedi varsa zaman içinde olmuş, oluşmuş ve masum yüreklere taş gibi oturmuştur" dedi.

BARIŞA VURULAN PRANGA

Devlet Bahçeli, her 2 taraftan da sivil kayıpların olmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Kimden gelirse gelsin, maksadı ne olursa olsun, kadınçocuk ve yaşlı demeden savunmasız insanların hedef alınması felakettir, bunun yanında barış çabalarına vurulmuş prangadır, çözüm arayışlarını da dinamitlemektir. Sivil can kayıplarının haklı ve geçerli bir bahanesi olmaz, olamaz" diye konuştu. Filistin sorununun, içinden çıkılması çok zor bir girdaba sürüklendiğini kaydeden Bahçeli, "Kaçınılmaz bir ihtiyaç olan 2 devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanın durması, şiddet sahnelerinin son bulması neredeyse ham bir hayaldir" ifadelerini kullandı.

"TEZKEREYE 'EVET' DİYECEĞİZ"

Bahçeli, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkerenin TBMM'ye gönderilmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı tezkeresine Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak sonuna kadar destek olacağız, bu suretle 'evet' oyu kullanacağız. Gelinen bu aşamada Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir imtihanla karşı karşıyadır" diye konuştu.