Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: İsrail böyle devam ederse örgüt muamelesi görür

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalara buldu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın bu ilk AK Parti Grup Toplantısı'nda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Milletimizin takdiriyle 14 Mayıs seçiminde AK Parti listelerinden milletvekili olarak seçilen siz kardeşlerimizin herbirini bir kez daha tebrik ediyourm.

Türkiye 14 Mayıs 2023'te tam da Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk asrını tamamlarken bir kez daha demokrasimizin gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Cumhur İttifakı'nın bu süreçte sergilediği ilkeli duruş tarihe altın harflerle yazılmıştır. Cumhur İttifakı'ndaki tüm ortaklarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Türkye Yüzyılı destanını Cumhur İttfakı olarak gelecek nesillere armağan edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın kapısı herkese açık. Oylarıyla dualarıyla destekleriyle yanımızda olan milletimizin tüm fertlerimize teşekkür ediyorum.

Suçu kendilerinde aramak yerine hala millete yüklemeye çalışıyorlar. Bir kez daha hüsrana uğradılar. Kimse hiçbir partiye ve adaya tıpış tıpış oy vermek mecburiyetinde olmadığını göstermiştir. Millete saygısı olmayan kendisine de saygıyı hak etmez.

Biz beşeri planda milletin gücünden daha büyük bir güç görmedik, tanımadık, bilmiyoruz. AK Parti'nin 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde bu hakikati bizzat yaşadık. Vesayetle, terörle mücadelemizden 15 Temmuz şanlı direnişimize kadar bunu hep tecrübe ettik. Milletle olan bağ ne kadar kuvvetliyse yenilmez oluruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiniz katkılar için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum.

Geçtiğimiz hafta 4. Olağanüstü Kongremizi yaptık. Hem illerindeki yoğun çalışmaları hem meclis faaliyetleri sebebiyle ağır yük altında olan milletvekillerimize seçimlerde ilave görevlendirmeler de yapıyoruz. Siz genel merkezimizin tüm faaliyetlerinin tabii bir parçası olarak sıfatların en yücesine sahipsiniz. Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuzu daha geniş bir yelpazeye yayarak ülkenin tamamında daha etkin çalışmalar sağlaması düşüncesiyle hareket ettik.

YEREL SEÇİM MESAJI

Vakti geldiğinde yapacağımız olağan kongremizde ise genel merkez yönetimimizi performans odaklı anlayışla yeniden gözden geçireceğiz. En önemli kriterimizin mart ayında yapılacak yerel seçimlerin olacağını şimdiden belirtmek istiyorum. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni şehirlerde milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırana kadar bizlere durmak ve duraksamak yok. Sizlerin yaz döneminde de köy köy, mahalle mahalle dolaştığını biliyorum. Sözüne, şikayetine kulak verdiğimiz, gönlüne girdiğimiz her vatandaşımız bizim için kazançtır.

Verimini hep birlikte gördüğümüz şehir buluşmalarını devam ettireceğiz. Vatan toprağında ayak basmadık yer bırakmayacağız. Milletvekillerimizin de meclis çalışmalarından arta kalan günlerini seçim bölgelerinde değerlendirmeleri çok önemlidir. Bizim bıraktığımız her boşluk, muhalefetin yalanlarıyla doldurulacaktır.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ: SİYASİ İKBALLERİNİ KORUMAKTAN BAŞKA DERTLERİ YOK

Muhalefet kadrolarının çığırtkan tavrı sizleri şaşırtmasın. Bunlar hep böyleydi. Sadece iyi birer tiyatro oyuncusu oldukları için dışarı farklı yansıtıyorlardı. Bugün de siyasi ikballerini korumaktan başka dertleri yok. Haziran ayından bugüne kadar onların ve bizim ne yaptığımızı şöyle bir hatırlatmak bile ne demek istediğimi anlatacaktır.

Milletimizden ülkeyi yönetme görevini alırken çok büyük bir sorumluluk üstlendiğimizin farkındayız. Ufkumuz ne kadar geniş tıutarsak millete karşı görevlerimizi o derece iyi yerine getirebileceğimizden eminiz.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Hayat pahalılığı insanımızın canını yakan bir konu. Türkiye olarak biz de birden fazla faktörün üst üste gelmesi nedeniyle enflasyon sorunundan müzdaribiz. Yeni yol ve yöntemlerle enflasyonu ve yol açtığını sıkıntıların üstesinden gelşecek bir program uyguluyoruz. Bu programın başarısı, üreticisinden toptancısına, çalışanından alım-satım yapanına kadar 85 milyonun fedakarlığı ve kararlılığıyla mümklündür.

Hükümet olarak aldığımızın tedbirlerin etkilerini yavaş yavaş görmeye başladı. Mileltimizi de mücadelemize destek verdiğinde süreç daha da hızlanacaktır. Emeklilerimizi bir nebze de olsun rahatlatmak üzere bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılmasını kararlaştırdık. Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin enflasyon farkı ve iyileştirmeleri içeren düzenlemeleri yılbaşında ayrıca yapacağız. Emekliliklerimizle ilgili aldığımız kararın tekrardan hayırlı olmasını diliyorum.

"YERİNDE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDIK"

Diğer yandan deprem bölgesini yakından takip ediyoruz. Yerinde dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Önümüzdeki aylardan itibaren inşası tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim etmeye başlayacağız.

"HAREKATLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Teröristlere nefes aldırmıyoruz. Hava harekatlarıyla, topçu birlikleriyle her an tepelerindeyiz. Yoğun hava operasyonlarını daha da artırarak terör örgütünü her an her yerde imha edebileceğimizi gösteriyoruz. Harekatlarımız devam edecek."

"BU SAVAŞ DEĞİL KATLİAM"

Savaşın da bir ahlakı olduğuna inanıyoruz. İsrail topraklarındaki sivillerin öldürülmesine karşı çıkıyoruz. Gazze'deki masumların katledilmesini de asla kabul etmiyoruz. Bir şehrin suyunu, elektriğini, giriş çıkışlarını kesip altyapısını çökerterek camisinden kilisesine tüm ibadethanelerini yıkarak, içindeki sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan edilerek yürütülen çatışma, savaş değil katliamdır.

Gazze'ye yönelik saldırıları dünya kamuoyu nezdinde İsrail'i hiç beklenmeyen bir konuma itebilir. Sivil insanları kasten öldürmek, insani yardım getiren ilaçları engellemek devlet değil ancal örgüt refleksi olabilir. İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır. Çatışmanın derinleşmesinin önüne geçmek için hazırız. Tarafları itidale davet ediyoruz."