DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

2023 DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri, ek tercih sonuçlarına göre lisans yapmaya hak kazanan adaylar tarafından merak ediliyor.

DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? ÖSYM'den DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleriyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde; "Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.