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DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları merak edilip, araştırılmaya başlandı. Peki 2023 DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman gerçekleştirilecek? Kayıtlar nasıl yapılacak?

HABER MERKEZİ

2023 DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri, ek tercih sonuçlarına göre lisans yapmaya hak kazanan adaylar tarafından merak ediliyor.

DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? ÖSYM'den DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleriyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde; "Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken bizzat üniversitelere kayıt yaptırmaya gidecek adaylar Öğrenci İşleri'nden gerekli bilgileri temin edebilirler."

DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Buna göre; DGS ek tercih üniversite kayıtları 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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