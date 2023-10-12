Başkan Erdoğan'ın "Filistin" diplomasisi sürüyor! Görüşmeler peş peşe geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin gerginliğinin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve taraflar arasında müzakerelerin başlatılması için çok yönlü diplomasi yürütüyor.

NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan diplomasi temasları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı.

FİLİSTİN İÇİN ADIM ATILMALI

Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti.

PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çatışmaların başladığı ilk andan itibaren pek çok liderle görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına aralar vererek, İsrail-Filistin gündemli görüşmeler yaptı.Bu kapsamda ilk olarak Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüşen Erdoğan, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.Erdoğan, daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşerek, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile de telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmaları konuştu.

Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde ise iki ülkede yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Herzog'a sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Erdoğan, endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini bildirdi.Erdoğan, yürüttüğü diplomasi trafiği kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.Başkan Erdoğan'ın telefonda görüştüğü bir başka lider de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi oldu.

Erdoğan ve Sisi, görüşmede İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili son gelişmeleri ele aldı, gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekleri değerlendirdi.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşen Erdoğan, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurguladı, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğuna işaret etti.