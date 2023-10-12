Bursa, sonbaharda başka güzel

Bursa gibi büyüleyici güzellikte bir şehri mutlaka görmek, gezmek hatta şehri doğrudan yaşamak gerekiyor. Bir şehri gezmenin en iyi yolu o şehri adımlamaktır derler. Bursa, özellikle de Bursa Merkez tam da adımlanmak üzere şekillenmiş, görmeye değer birçok güzelliğe sahip cezp edici bir şehir. Bursa'ya kısıtlı zamanda dahi gelmeniz bu güzellikleri görmenizi engellemez. Çünkü Bursa Merkez'de gezilecek yerler, görülecek güzellikler sandığınızdan daha fazla.

ULU CAMİ

Bursa Merkez gezinizde görmeniz gereken temel yerlerden biri Ulu Camii'dir. Samanyolu Galaksisi minberi, 18 köşeli şadırvan, ihtişamlı minaresi, görkemli mimarisi ve Türkiye'nin namaz kılma alanı en geniş camii olması görmek için haklı sebepler sunuyor.

HANLAR BÖLGESİ

İpek Yolu ticaretinde önemli yer tutan hanlar, günümüzde Bursa'nın gezip görülesi yerlerini oluşturuyor. Zamanında ticaret yapanların konaklayabilmesi için tasarlanan bu hanlar, Bursa'nın simgeleri haline gelmiş durumda. Bursa Merkez'de gezilecek yerler arıyorsanız hanları mutlaka listenize ekleyin. Özellikle hanlar arasından sıyrılan Koza Han'ı mutlaka ziyaret edin, sıcak simit eşliğinde bir bardak çay içmeyi ihmal etmeyin.

İNKAYA ASIRLIK ÇINARI

Bursa'da görülmesi gereken yerlerden biri de İnkaya Asırlık Çınarı'nın olduğu İnkaya mahallesidir. Uludağ yolunda konumlanan ağaç, 600 yıllık geçmişiyle ve ihtişamlı görüntüsüyle ziyaretçilerini şaşkınlığa uğratıyor, hayran bırakıyor. İnkaya Çınarı, ülkemizin en yaşlı ağacı olmakla birlikte dünya çapında bilinen bir üne sahiptir.

KAPALI ÇARŞI

Bursa'nın tarihi Kapalıçarşı'sı şehrin merkezinde, Heykel semtinde yer alıyor. Bursa Merkez sadece Kapalıçarşı ile dahi mutlaka gezilmesi gereken bir alan. Kapalıçarşı'nın tarihi atmosferi daha ilk andan insanı büyülemeyi başarıyor. Çarşı içerisinde gezerken kendinizi zaman yolculuğuna çıkmış gibi hissedebilir, nostaljik duygular yaşayabilirsiniz. Bursa Merkez'de gezilecek yerler denince şüphesiz yerel halkın işaret edeceği ilk durak Kapalıçarşı olur.

IRGANDI KÖPRÜSÜ

Bursa'nın meşhur yerlerinden biri olan Irgandı Köprüsü, 15. Yüzyıldan kalma çarşılı bir köprüdür. Günümüze kadar depremler, savaşlar atlatan köprü, ilk günkü tarihi değerini ve zenginliğini korumayı başarıyor. Köprünün sırrı, üzerinde sıralanan çarşı diyebiliriz. Tıpkı Floransa ve Venedik'te olduğu gibi köprü üzerinde tasarlanmış bir çarşı özelliği taşıyan Irgandı, sadece Bursa'da değil, dünyada da meşhur. Bursa Merkez'de gezilecek yerler listesinde ilk sıralarda olmayı hak ediyor. Köprü ilgi çekici mimarisi ve hissettirdiği tarihi duyguyla ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

SOĞANLI BOTANİK PARK

Bursa Merkez gerçek bir değere sahip: Soğanlı Botanik Parkı! Şehir merkezinde adeta dinlenmelik, nefes almalık yer sağlayan botanik parkı, ziyaretçilerin yeşile doymasını sağlıyor. 400 dönümlük geniş bir alanda kurulan park, çok sayıda bitki, çiçek, ağaca sahip. İçerisindeki gölet ile ise yeşil görüntüyü destekleyen bir huzur sunuyor. Botanik bahçesinde tembellik edebilir, bisiklet gezintisi yapabilir, bitki keşfine çıkabilir, doğa yürüyüşlerine çıkabilir, doyasıya dinlenip huzur bulabilirsiniz. En sevilen rotasından birinin Soğanlı Botanik Parkı olduğunu söylemeliyiz.

MİSİ KÖYÜ

Bursa'nın saklı cennetlerinden biri de Misi Köyü. Bursa'ya 12 kilometre uzaklıkta olan tarihi köyün kuruluşu M.S 183'e kadar iniyor. Hristiyan bir keşiş ve yanındaki 85 kişinin Misi Köyü'nü kurduğu rivayet ediliyor. Her ne kadar tarihi Hristiyanlığın ilk dönemlerine kadar inse de bugünkü yapıların tamamı Osmanlı dönemine ait. Ortasından güzel bir dere akan köy hem doğa hem de tarihi evleriyle ziyaretçilerinin beğenisini topluyor. Sonbaharda gezilecek yerler listenize mutlaka eklemesiniz!

GÖLYAZI

Bursa'nın son yıllarda meşhur olmaya başlamış en güzel adacıklarından biri. Uluabat Gölü üzerinde bulunan ada, incecik bir köprü ile ana karaya bağlı. Ufacık bir ada olan Gölyazı aslında tamamı yarım saatte gezilebilecek kadar küçük ama tarihi ve doğal güzelliği o kadar güzel ki incelemeye, bakmaya doyamadığınız bir manzaraya sahip. Bir dönem Apollon Krallığı'na başkentlik yapmış bu güzel köy, Osmanlı döneminde Rum balıkçı köyü olarak biliyormuş. Sonbahar gezilecek yerler listesinin en güzel adreslerinden olan Gölyazı'da hafta sonu kahvaltısı yapmak isterseniz göl kenarındaki salaş, güzel kahveleri tercih edebilirsiniz.