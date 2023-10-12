Sıcaklık 10 yılda 2 derece artacak

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Babak Vaheddoost, yaptıkları araştırmanın sonucuna göre, 10 yılda Ege Bölgesi'nde sıcaklığın en az 2 derece artacağını bildirdi. Vaheddoost, "Sıcaklık yaklaşık yılda ortalama 0,20- 0,35 santigrat derece artış gösteriyor. Bu nedenle, önümüzdeki 10 yılın en az 2 santigrat derece daha sıcak olacağını öngörüyoruz. Sonuçlar ayrıca kuraklığın şiddetinin deniz kıyısından karaya doğru arttığını gösteriyor yani kıyı bölgesi kuraklıktan daha az etkilenmiş" şeklinde konuştu.