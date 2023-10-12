Son dakika... Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır"

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Türkiye Gençlik Vakfımız 81 ildeki temsilcilikleriyle, yurtları, kıraathaneleri, gençlik merkezleri ile ülkemizin gurur abidesi kuruluşlarından bir tanesidir. Gençlerimizin hayatına dokunan çalışmaları takdirle karşılıyorum.

Ülkemizdeki seçim sürecini başarıyla tamamladık. Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden birisi olarak tarihe geçen seçimleri rekor katılım oranları gerçekten istisnai bir atmosferde icra ettik.

Siyasette görmediğimiz kirli pazarlıklara şahit olduk. Ne dediler, 6'lı masa, gerekirse 16'lı masa, 1600'lü masa dediler. Ne 6'lı, ne 16'lı ne 1600'lü masa tuttu. Neredeler yok oldular...

Buradan bizlere destek veren tüm gençlere teşekkür ediyorum. Siz bizlere sandıkta sahip çıktınız. Biz de sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz.

TÜRKİYE YÜZYILI MESAJI

Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır. Bunun altyapısını kurmuştuk, ülkemizin eksikliklerini büyük ölçüde tamamlamıştık. Bunu şimdi Türkiye Yüzyılı şiarıyla başka bir safhaya taşıyoruz. Kabinemizi buna göre oluşturduk. Milletvekili, parti yönetimimizi buna göre belirledik.

'MUHALEFETİN TEK DERDİ KOLTUKLARINI KORUMAKTIR'

Muhalefetin tek derdi koltuklarını korumaktır. Gençlerin sırtından geçinenlerin ne ülke ne de millet gibi meselelerinin gündemde olmadığı açıktır. Biz hayatın her alanında gençlerimize alan açmanın mücadelesini verdik, veriyoruz.

TÜBİTAK burs programlarımızla 2023 yılında 26 bin 632 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisine 730 milyon lira destek aktardık. Uluslararası Uzay Kongresi 2026'da Antalya'da olacak.

Bugün itibarıyla Rusya-Ukrayna savaşı 595. gününü geride bıraktı. Suriye'deki kardeşlerimiz 12 yıldır barışa, huzura hasret bir şekilde bir kısmı içeride bir kısmı başka ülkelerde zor şartlar altında hayata tutunuyor. Bir tarafta bölücü terör örgütünün saldırıları, diğer tarafta rejimin bombardımanları milyonlarca mazlum hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kardeş coğrafyalarda istikrarsızlık, gerilim hakim.