Yasak aşka kırmızı kart

Uluslararası bir üniversitenin Türkiye sorumluluğunu yürüten Leyla Ceylan ile Türk futbolunun önemli hakemlerinden FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın 14 yıllık evliliklerinin arasına, Türkiye'nin ilk kadın hakemlerinden birisi olan ve geçtiğimiz sene Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı yapan Lale Orta girdi.

2 MİLYONLUK DAVA AÇTI

Evliliklerinin ikinci yılından itibaren psikolojik şiddet ve aşırı kıskançlık nedeniyle zor zamanlar geçiren Ceylan, eşinin hakkında çıkan yasak aşk iddiaları nedeniyle çileden çıktı ve mahkemenin yolunu tuttu. Galatasaray ile Kasımpaşa maçında VAR hakemi olan Hakan Ceylan ile o dönem MHK Başkanı Lale Orta arasındaki aşk iddiaları günlerce konuşulmuştu. İzmir 10. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın detaylarına Yeni Asır ulaştı. Bir çocuk annesi Leyla Ceylan, hem çocuğunun velayetini hem de aldatılmış olması sebebiyle 1 milyon TL maddi, 1 milyon TL manevi tazminat talebinde bulundu.

EVİ OTEL GİBİ KULLANIYOR

Hakan Ceylan'ın maçlarda görev almadığı zamanlarda gayrimenkul danışmanlığı yaptığını belirten Leyla Ceylan, eşinin kendisini sürekli olarak aşağıladığını belirtti. Eşinin kendisine, "Senin karakterin 5 para etmez! Kilo aldıkça iyice yüzüne bakılmaz hale geldin" şeklinde hakaretlerde bulunduğunu öne süren Leyla Ceylan, "Evimizi adeta otel gibi kullanıyor. Sürekli valizini alıp gidiyor, nereye gittiğini bile söylemiyor. Çocuğunun giderini karşılamıyor" diye konuştu. Yıllarca kendisine psikolojik baskı yapıldığını belirten Leyla Ceylan, "Kıskançlık kriziyle kıyafetlerime de karışıyordu. Telefon aramalarım da buna dahil" dedi. Lale Orta ile ilgili çıkan yasak aşk dedikodularının bardağı taşıran son damla olduğunu belirten genç kadın, eşinden cevap istediğinde tatmin edecek tek bir yanıt bile alamadığını öne sürdü.

'ŞÜPHELERİM YERSİZ DEĞİL'

Eşi Hakan Ceylan'ın telefon ekran kilidi şifresini kendisinden gizlediğini, gizli görüşmeler yaptığını vurgulayan Leyla Ceylan, söz konusu yasak aşk ile ilgili de duyumlar aldığını belirtti. İstanbul Riva'daki tesislerde eşini ve Lale Orta'yı birçok kişinin başbaşa gördüğünü ve kendisine bunun iletildiğini anlatan Leyla Ceylan, "Şüphelerim yersiz değil. Kıskançlık peşinde de değilim. Eşimin kullandığı telefon hattının 1 yıl geriye dönük görüşme ve mesajlaşma dökümü neticesinde her şey ortaya çıkacaktır" dedi.

ÖZEL HABER