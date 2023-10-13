Başkan Erdoğan Macron ile görüştü

Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İşgalci İsrail abluka altında tuttuğu Gazze'de büyük bir katliama imza atıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN DEVREDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan savaşın sonlandırılması ve taraflar arasında müzakerelerin başlatılması için çok yönlü diplomasi yürütüyor.

MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN OLAF SCHOLZ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışması ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan, sorunun temelli çözümü için Filistin'e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.

NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan diplomasi temasları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı.