Gazze’de insanlık suçu işleniyor! Gelen görüntüler korkunç

İsrail-Filistin çatışmasının 7. gününde Gazze'de silahlar susmuyor. İsrail Gazze'yi art arda bombalarken adeta bir savaş suçu işleniyor. Gelen görüntüler ise korkunç boyutta. UNICEF konuyla ilgili "Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. 1 milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı." açıklamasında bulundu.

Libya'daki eski bir Birleşmiş Milletler (BM) savaş suçları soruşturmacısı olan askeri danışman ve uluslararası alanda uzman Marc Garlasco, Washington Post'a verdiği röportajda, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığı bombayı İsrail'in, çok daha küçük ve yoğun nüfuslu bir bölge olan Gazze'ye bir haftada attığını belirtti.

Aynı zamanda Uluslararası Ceza Soruşturmaları Enstitüsü'nde eğitmen olarak görev yapan ve şu anda Ukrayna'daki savaş suçlarıyla ilgili oluşturulan ekiplere eğitim veren Garlasco, İsrail-Filistin çatışmasında hataların büyüyeceğini söyledi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bir milyon kişinin gidecek güvenli yeri olmadığını duyurdu.

UNICEF MENA'nın X sosyal medya hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. Bir milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı."

Garlasco, "İsrail, Gazze'ye 6 günde 6 bin bomba attı. Afganistan'daki savaş sırasında bir yılda en fazla atılan bomba ve diğer mühimmatların sayısı 7 bin 423 civarında. Ayrıca BM raporuna göre NATO, Libya'daki tüm savaş boyunca 7 bin 600'den fazla bomba ve roket atıldığını açıkladı." dedi.

Öte yandan gazete, İsrail'in Gazze Limanı'na düzenlediği bir saldırıda beyaz fosfor kullandığını gösteren görüntüler üzerine bazı soru işaretlerinin oluştuğunu yazdı.

Gazetede, "The Washington Post tarafından doğrulanan ve çarşamba günü çekilen bir videoda, iki top mermisinin ateşlendiği ve sonra beyaz duman yükseldiği görülüyor. Tartışmalı bu mühimmat sivillere karşı kullanıldığında ciddi zarara yol açabilir." ifadesine yer verildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de dün yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirterek, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde beyaz fosfor kullanımının hukuka aykırı olduğunu vurgulamıştı. İsrail ordusu, dün, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 bin bomba atıldığını duyurmuştu.

İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesine gelen Filistinlilere engel oldu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere zorluk çıkararak izin vermedi. Eski Şehir'in Şam Kapısı'ndan girenlere kimlik kontrolleri yapılırken, alanda uzun kuyruk oluştu.

Öte yandan Eski Şehir'deki İsrail güvenlik güçlerinin sayısının artırıldığı görüldü. Adının açıklanmasını istemeyen ve 65 yaşında olduğunu belirten İsrail vatandaşı Filistinli, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail polisinin kendisini Mescid-i Aksa'nın kapısından çevirdiğini ve içeri girmesine izin verilmediğini belirtti. Şeyh Cerrah Mahallesi sakini ve Yahudi yerleşimcilerin doğup büyüdüğü evinden zorla çıkarmaya çalıştığı Fatma Ebu Salim (74) de Aksa'ya her cuma namazı geldiğini ve tüm engellemelere rağmen geleceğini ifade etti.

İslam ve Arap alemini yardıma ve yanlarında durmaya çağıran Ebu Salim, "(İsrail) Aksa'ya gitmemize, Eski Şehir'e gelmemize engel oluyorlar. Bizi buradan uzaklaştırmak istiyorlar." diye konuştu. İsrail ordusu Gazze sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 7 Ekim Cumartesi gününden beri bombardıman altında tutan İsrail ordusu, bir yandan da sınıra yığınak yapıyor. AA ekibi, düzinelerce tank ve zırhlı aracın sınır bölgesine sevk edildiğini görüntüledi.