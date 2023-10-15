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Haberler Gündem 34 ilde "NARKOGÜÇ" operasyonu: 190 şüpheli yakalandı

34 ilde "NARKOGÜÇ" operasyonu: 190 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: 34 ilde uyuşturucu ticaretine yönelik yeni operasyon düzenlendi. 34 ilde düzenlenen "NARKOGÜÇ" operasyonları kapsamında toplam 190 şüpheli yakalandı.

HABER MERKEZİ
34 ilde NARKOGÜÇ operasyonu: 190 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Uyuşturucu tacirlerine ardı sıra operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. Son gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada "34 ilde düzenlenen "NARKOGÜÇ" operasyonlarında zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı toplam 190 şüpheli yakalandı" dedi.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre operasyonlar; Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak'ta düzenlendi.

Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.

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