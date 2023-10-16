Başkan Erdoğan’dan Tahıl Koridoru mesajı: Küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gıda Konferansı'na videomesaj göndererek, son 21 yılda Türkiye'nin su ve gıda güvenliği için atılan adımlara değindi. Yeni eylem planının bu sene hayata geçirileceğini söyledi. Erdoğan, verilerle dünyadaki israfın boyutunu işaret etti. Yakın gelecekte önlem alınmazsa gıdaya ulaşımda güçlük yaşanabileceğini belirtti.

Erdoğan "Dünya genelinde her saniye üretilen 127 ton gıdanın 21 tonu zayi oluyor. Bu rakam bizlere şu an açlık çeken 735 milyon insanı tam 4 kez doyurabileceğimizi ifade ediyor. İnsanlık birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin en önemli başlıkları arasında yer alan 2030'da sıfır açlık yaklaşımından maalesef giderek uzaklaşıyor" dedi.

ERDOĞAN, SAVAŞLARA DİKKATİ ÇEKTİ

Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının başta Afrika kıtası olmak üzere çoğu bölgeyi açlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını söyledi. Tahıl koridorunun açılmasıyla birlikte küresel bir krizin önüne geçtiklerini hatırlattı. "Son dönemde bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmaların da gıda krizini derinleştirdiğini görüyoruz. Birleşmiş Milletlerle birlikte başlattığımız Karadeniz girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyon ton tahıl ürünü sevk edilmesini sağlayarak küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik.

"GIDADA SIFIR KAYIP HEDEFİ İÇİN HERKESİ İNİSİYATİF ALMAYA DAVET EDİYORUM"

Erdoğan, Türkiye'nin her konuda olduğu gibi gıda ve su krizinin çözümünde de sorumluluk üstlenmekten çekinmeyeceğinin altını çizdi. Mevkidaşlarına da her türlü israf ve kaybın önüne geçilmesi için çağrıda bulundu.

"Eşim Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve Birleşmiş Milletler çatısı altında küresel bir harekete dönüşen sıfır atık hamlesinin başlıklarından olan gıdada sıfır kayıp hedefi doğrultusunda inisiyatif almaya davet ediyorum."