Hastaneyi bile bombaladılar!

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddeti artarken Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonunun resmi Telegram kanalında, İsrail bombardımanı sonucu Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesi'nin hasar gördüğü belirtildi. Kanaldan yapılan paylaşımda ayrıca hastanenin hasar gören odalarından birinin fotoğraflarına yer verildi.

İsrail, Gazze'deki hastanelerin boşaltılması yönünde baskı yaparken, birçok uluslararası kuruluş ise bu baskıya tepki göstermişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için "ölüm cezası" şeklinde nitelemişti.

FOSFOR MERMİLERİ KANITLANDI

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddeti artarken şu ana kadar 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'in saldırısında ordunun beyaz fosforlu top mermileri kullandığına yönelik kanıtlar bulunuyor. Uluslararası Af Örgütü'nün, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgelediği kanıtlar arasında, Anadolu Ajansı (AA)foto muhabirinin çektiği fotoğraflar da bulunuyor.

KARA HAREKATI ERTELENDİ

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik planladığı "kara harekatının", olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç günlüğüne ertelendiği ileri sürüldü. İsrailli üst düzey 3 yetkili, New York Times'a İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yapmayı planladığı "kara harekatının" bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği ifade edildi. Hava şartlarının, kara birliklerine destek vermesi planlanan uçak pilotları ve insansız hava araçlarına (İHA) zorluk çıkaracağı belirtilen açıklamada, harekatın, birkaç gün ileriye alındığı iddia edildi.

'ÇOCUKLARA ULAŞMAK İÇİN ATEŞKESE İHTİYACIMIZ VAR'

Birleşmiş Milletler (BM), UNICEF'in, Gazze'deki çocukların kritik ihtiyaçlarına yanıt verdiğini ancak erişimin giderek tehlikeli bir hal aldığını açıkladı. BM, "Çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

24 SAATTE 300 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

GAZZE'DEKİ Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı. Kudra, İsrail saldırıları sonucu abluka altındaki bölgede son 24 saat içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 300 vatandaşın öldüğünü, 800'ünün yaralandığını kaydetti.

LÜBNAN'DAN İSRAİL'İN KUZEYİNE İKİ SALDIRI

İSRAİL ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan ilk olarak İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine, ardından sınırdaki bir İsrail askeri karargahına tanksavar füzesi atıldığı belirtildi. Buna karşılık İsrail ordusu, Lübnan'da füzelerin fırlatıldığı alanları bombaladığını duyurdu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan düzenlenen saldırıda 40 yaşında bir İsrailli öldü.

NETANYAHU: HAMAS'I BİZ PARÇALAYACAĞIZ

İSRAİL'DE Hamas ile çatışmaların ardından kurulan acil durum hükümetinin ilk kabine toplantısı dün yapıldı. Toplantıda konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas parçalanacağımızı düşünüyordu ama Hamas'ı biz parçalayacağız" ifadelerini kullandı. Acil durum hükümetinin 24 saat boyunca çalıştığını belirten Netanyahu, "Birliğimiz halka, düşmana ve dünyaya açık bir mesaj veriyor" dedi.

BASKINDA 3 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İSRAİL güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına baskın düzenlediği ve 3 Filistinliyi ağır yaraladığı belirtildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlediği baskında Şeyh Ala el-Cube adlı Filistinliyi gözaltına aldı. Tanıklar, Tubas kentine baskın düzenleyen askerlerin 3 Filistinliyi ağır yaraladığını, 1 Filistinliyi gözaltına aldığını ifade etti.

SINIRA TANK VE MÜHİMMAT YIĞMAYA DEVAM EDİYORLAR

İSRAİL ordusu, harekata hazırlık kapsamında Gazze Şeridi sınırındaki Sderot kentine İsrail kontrolünde üretilen ve yalnızca İsrail ordusunun envanterinde bulunan çok sayıda Merkava Ana Muharebe Tankı ve mühimmat yığmaya hız kesmeden devam ediyor. Yüzlerce tank, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri personel sınırın sıfır noktasında bekleyişini sürdürüyor.

'GÜVENLİ BİR YERE GİTMEK ZORUNDAYIZ'

İSRAİL'İN Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik "güneye gidin" uyarısının ardından İsrail ordusunun düzenlemesi beklenen kara harekatı nedeniyle büyük korku yaşayan Filistinliler aileleri ve sevdikleriyle birlikte evlerini boşaltıyor. Eşyalarını yanına alan Gazzeliler güneye doğru gitmek üzere sokaklara dökülürken, yollarda uzun araç kuyruğu oluşuyor. Evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, "Her günümüz korkunç. Herkesin hayatı tehlikede" ifadelerini kullanırken, "Burada bazı insanlar evlerinize geri dönün yine saldıracaklar diyor ama çocuklarımızı güvenli bir yere götürmek zorundayız" şeklinde konuştu.

İRAN DESTEKLİ ESED'ÇİLER İSRAİL GÜÇLERİNİ VURDU

İŞGAL altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan İsrail güçlerini, Dera ilinde Beşşar Esed yönetiminin saflarında yer alan İran destekli gruplar hedef aldı. Dera'daki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejiminin saflarında yer alan İran destekli gruplar, işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki İsrail güçlerine Dera'dan karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

BLİNKEN YENİDEN İSRAİL'E GİDİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretlerinin ardından yeniden İsrail'e gideceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Blinken'ın 12 Ekim'de İsrail'i ziyaret ettiğini anımsattı. Sözcü Miller, Blinken'ın İsrail'in ardından 5 Orta Doğu ülkesine yaptığı ziyaretlerden sonra "İsrailli yetkililerle daha fazla istişarede bulunmak üzere Tel Aviv'e geri döneceğini" ifade etti

BAKAN KACIR: BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nin (BURA) 17'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Konuşmasında Filistin'de yaşanan gelişmelere değinen Bakan Kacır, "Çabamız, gayretimiz bir an evvel Filistin'de, Gazze'de acının son bulması, adil bir barışın sağlanması içindir. Bunun yolu da açıktır. 1967 sınırlarında, coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız bir Filistin devleti kurulmalı ve tüm dünya tarafından tanınmalıdır. Biz bu adil ve kalıcı çözüm için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.