Irak ve Suriye tezkeresi Meclis’in gündeminde

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereyi görüşülecek. Genel Kurul'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da kabul edilen, milyonlarca emeklinin merakla beklediği 5 bin TL ikramiye ödemesinin de yasalaşması bekleniyor. Ayrıca İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplanacak. Salı ve çarşamba günü ise Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantılarının yapılması bekleniyor.

HAKAN TEKİN