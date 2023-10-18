ABD Başkanı Biden katliama resmen ortak oldu! Skandal açıklama: İsrail’i akladı Hamas’ı suçladı

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail Gazze'de Müslüman soykırımına girişti. 12 gündür devam eden katliamlar dün gece itibarıyla akılalmaz boyutlara ulaştı. İsrail'in hava saldırıları nedeniyle sığındıkları El-Ehli Baptist Hastanesi'nde katledilen yüzlerce kadın ve çocuk vahşice öldürüldü.

KATİLLERE DESTEĞE GİTTİ!

Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen insanlık dışı saldırı yürekleri yakarken İsrail ve ABD kanlı işbirliklerini dünyaya göstermek için bir araya geldi.

SOLUĞU İSRAİL'DE ALDI

Saldırıların başladığı günden bu yana asla geri adım atmadan İsrail'in yanında olduğunu üzerine basa basa tekrarlayan ABD Başkanı Joe Biden, Gazze hastane katliamının ardından soluğu İsrail'de aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından karşılanan Biden, büyük bir törenle karşılandı.

BIDEN "ZORLU SORULAR" SORACAK

Tarihe geçen kanlı saldırının üzerinden yalnızca saatler geçmişken birbirlerine gülerek sarılan Biden ve Netanyahu'nun o anları infial yarattı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv'e yapacağı ziyarette, "gerçek bir dost olarak" İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini bildirdi.

MAHMUD ABBAS TOPLANTIYI İPTAL ETTİ

İsrail'e destek için yola çıkacağını duyuran Biden, bu ziyaret sırasında Ürdün'e giderek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşecekti. Ne var ki bu görüşme yaşanan vahşetin ardından Ürdün'deki dörtlü zirve iptal edildi.

ORTAK AÇIKLAMA GELDİ

İkili ortak açıklamada bulundu. Biden, "Sizin yanınızda olduğumu bizzat göstermek istedim." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İ SAVUNDU

Biden Gazze hastane saldırısını İsrail'in yaptığını reddetti. Biden, "Akılalmaz suçlar işlediler. DEAŞ'I bile geride bırakacak suçlar işlediler. Gerçek şu ki İsrail'in bu saldırılara yanıt verirken tabii ki ihtiyacı olan her şeyi sağlayacağız. Ama şunu söylemek gerekir ki Hamas Filistin halkını temsil etmiyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Biden ile gerçekleşmesi planlanan toplantıya katılmayacağını açıkladı.

BUNUN ADI VAHŞET!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra, El-Ehli Baptist Hastanesi'nde yaşanan katliamı anlattığı sözlerle gündem olmuştu.

Yüzlerce kurbanın hastaneye ulaştığını, acil yardım ekiplerinin bombalanan binadan ceset parçalarını çıkarmaya çalıştığını belirten el-Kudra, kurbanların çoğunun çocuklar ve kadınlar olduğunu söylemişti.

Kurbanların bir kısmı kafaları kopuk, parçalanmış vücutları ve iç organları dışarı çıkmış şekilde geldiğini belirten sözcünün ifadeleri katliamı gözler önüne serdi.